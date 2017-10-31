Брат Кевина Спейси рассказал об изнасиловании отцом-нацистом
Брат актера Кевина Спейси Рэндалл Фоулер обвинил своего отца в изнасиловании.
Брат актера Кевина Спейси Рэндалл Фоулер обвинил своего отца в изнасиловании.
В интервью газете Daily Mail он рассказал, что Томас Джоффри Фоулер надругался над ним при молчаливом согласии матери.
По словам
Он также рассказал, что
На фоне происходящего, по словам Рэндалла, Кевин полностью замкнулся в себе, а их сестра сбежала из дома.
30 октября Кевин Спейси объявил, что «выбирает жить как гей». Он выступил с этим признанием после того, как актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. По словам артиста, это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26.