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11:10 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Третьяковская галерея и ее филиалы будут работать бесплатно в «Ночь искусств»

С 18:00 до полуночи 4 ноября горожане смогут посетить в музеях бесплатные экскурсии, поучаствовать в мастер-классах и послушать живую музыку.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Государственная Третьяковская галерея присоединится к акции «Ночь искусств», которая пройдет в Москве 4 ноября. С 18:00 до полуночи горожане смогут бесплатно посетить все действующие здания музея. В этот вечер будут открыты двери Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, Инженерного корпуса (рядом с основным зданием. — Прим. mos.ru), Новой Третьяковки на Крымском Валу, Дома-музея Виктора Васнецова в одноименном переулке и Музея-квартиры Аполлинария Васнецова в Фурманном переулке. В музее и его филиалах пройдут экскурсии, театральные представления, мастер-классы и концерты живой музыки.

Получить бесплатный билет можно будет в кассах музеев с 18:00 до 23:00.

«В этом году Государственная Третьяковская галерея и ее филиалы уже в пятый раз примут участие в общегородской акции “Ночь искусств”», — рассказали в пресс-службе музея.

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Основную экспозицию и четыре выставки можно будет посетить бесплатно в Лаврушинском переулке. Две из них посвящены Москве. В Инженерном корпусе (Лаврушинский переулок, дом 12) гостям покажут пейзажи столицы, написанные Василием Суриковым, Борисом Кустодиевым, Василием Поленовым и Аристархом Лентуловым. А по картинам из экспозиции «Москва сквозь века» посетители смогут проследить, как менялся облик города на протяжении последних ста лет.

На представленных там полотнах запечатлены гулянья на Красной площади, улочки Замоскворечья, отдыхающие возле памятника Александру Пушкину горожане и метро в часы пик. Также в Инженерном корпусе гостей будут ждать на выставке «Сохраненные святыни Москвы ушедшей», где собраны старинные иконы и утварь из разрушенных в ХХ веке московских храмов. Здесь же пройдет выставка статуэток, выполненных в технике майолики скульптором Николем Андреевым, автором памятника Николаю Гоголю на Никитском бульваре.

В главном здании (Лаврушинский переулок, дом 10) будет доступна выставка «Конец прекрасной эпохи. Рисунок первой половины XIX века». На ней можно увидеть графические произведения Карла Брюллова, Федора Бруни, Михаила Скотти, Николая Бенуа, Павла Федотова и других известных художников.

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Специальную программу 4 ноября подготовят для гостей корпуса на Крымском Валу, дом 10. Основная экспозиция, в которую входят шедевры Казимира Малевича, Василия Кандинского, Наталии Гончаровой, Марка Шагала и многих других, будет открыта для всех желающих. На втором этаже выставочного зала с 18:00 до 20:30 будет работать плакатная мастерская, где проведут бесплатные мастер-классы.

На занятиях участников познакомят с особенностями стиля художников-авангардистов, расскажут об истоках актуальных направлений в графическом дизайне и научат рисовать плакаты и постеры в стиле авангард.
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Также на Крымском Валу можно будет бесплатно посетить VII Московскую международную биеннале современного искусства. В галерее выставлены работы 52 художников из 25 стран, в том числе из Дании, Франции, Бельгии, Испании, Сингапура, Норвегии и США. Посетители смогут присоединиться к бесплатным экскурсиям и познакомиться с ключевыми экспонатами выставки.

С 20:00 до 23:00 на выставке «Некто 1917» покажут иммерсивный спектакль «Торжество освобождения». Действо развернется на фоне тематических экспозиций «Мифы о народе», «Город и горожане», «Эпоха в лицах», «Смутное», «Утопия нового мира», «Шагал и еврейский вопрос» и «Прочь от этой реальности!». Актеры пригласят зрителей присоединиться к представлению. На протяжении всего вечера будет звучать живая музыка — от инструментальных мелодий начала ХХ века до современной электроники.

В Доме-музее Виктора Васнецова (переулок Васнецова, дом 13) и в Музее-квартире Аполлинария Васнецова (Фурманный переулок, дом 6) научные сотрудники Третьяковской галереи расскажут о жизни и творчестве знаменитых художников. Встречи с гостями начнутся в 18:00. Последних посетителей здесь ждут не позднее 19:30.

В этом году в «Ночь искусств» пройдет более 350 бесплатных мероприятий. На 170 площадках в разных частях города запланированы театральные постановки и концерты, встречи со знаменитыми москвичами, лекции, дискуссии, выставки, мастер-классы и перформансы. Музеи, выставочные залы, театры, библиотеки и парки будут работать 4 ноября до полуночи. Узнать расписание мероприятий и пройти регистрацию можно на странице акции «Ночь искусств».

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