Полстраны любят Сталина, а его наследие стирают с лица земли

«Если помните, у Стивена Кинга есть повесть “Лангольеры”, в которой одноимённые существа пожирали реальность. Я про них вспомнил, потому что действие там происходило как раз в аэропорту», — пишет о событиях Илья Варламов. Если убрать ненормативную лексику, то вывод Варламов делает такой: Полстраны у нас очень любят Сталина, а единственное его позитивное наследие, сталинскую архитектуру, стараются стереть с лица земли.

Напомним, на прошлой неделе в дальневосточной столице начали разборку здания старого аэровокзала, полностью расчистить площадку для строительства международного терминала подрядчик намерен уже в декабре.



«Дом с колоннами» был введен в эксплуатацию в 1954 году, а в 1965-м после строительства терминала внутренних авиалиний, получил статус международного. После начала работы современного терминала международных авиалиний в 1993 году объект получил статус исключительно сектора обслуживания повышенной комфортности. Кроме того, в здании по-прежнему размещались служащие государственных контролирующих органов (таможня, погранслужба). В октябре 2015 года зал повышенной комфортности перемещен в действующий терминал внутренних линий. С того времени до июня этого года в «Доме с колоннами» располагались лишь специализированные госструктуры.



Здание не является памятником архитектуры, к тому же, были зафиксированы повреждения корпуса и перегородок. Территория, на которой располагается объект, необходима в том числе для прокладки инженерных коммуникаций с целью обеспечения нового аэровокзального комплекса в рамках ТОСЭР. Энергетики в настоящее время уже протягивают кабели для питания электроэнергией будущих зданий.