Количество пациентов в медучреждениях Иркутска выросло на 37%
При этом штатная численность врачей осталась прежней.
При этом штатная численность врачей осталась прежней.
Количество пациентов медицинских учреждений в Иркутске за последние годы увеличилось на 37%. Об этом сказал депутат Алексей Козюра на заседание комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Приангарья накануне, 30 октября. При этом он подчеркнул, что прирост происходит без должного штатного обеспечения. Об этом сообщает ИА IrkutskMediа.
Председатель комитета Андрей Лабыгин отметил, что стоит поднять вопрос доведения штатной численности до норматива, с учетом последних событий в Ангарске.
Напомним,
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что в октябре 2017 года следователи СКР начали проверку по факту гибели плода в перинатальном центре Ангарска. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
Также напомним, что в 2015 году в этом же перинатальном центре скончалась жительница Ангарска через несколько часов после родов. Медики сообщили мужу о смерти жены спустя шесть часов. В перинатальном центре утверждали, что не знали телефонов родственников. По факту смерти женщины Минздрав региона проводил проверку. По ее результатам было выявлено немало нарушений в учреждении. Женщине была оказана медицинская помощь не в полном объеме.