Количество пациентов в медучреждениях Иркутска выросло на 37%

Источник: IrkutskMedia.ru

Количество пациентов медицинских учреждений в Иркутске за последние годы увеличилось на 37%. Об этом сказал депутат Алексей Козюра на заседание комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Приангарья накануне, 30 октября. При этом он подчеркнул, что прирост происходит без должного штатного обеспечения. Об этом сообщает ИА IrkutskMediа.

Председатель комитета Андрей Лабыгин отметил, что стоит поднять вопрос доведения штатной численности до норматива, с учетом последних событий в Ангарске.

Напомним, акушер-гинеколог Оксана Кивлева скоропостижно скончалась после суточного дежурства в родильном отделении Ангарского перинатального центра 27 октября. Коллеги скорбят об умершей сотруднице и выражают соболезнования родственникам. Минздрав Иркутской области проводит проверку по факту смерти женщины.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что в октябре 2017 года следователи СКР начали проверку по факту гибели плода в перинатальном центре Ангарска. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.