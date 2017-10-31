На набережной в Хабаровске появилась съёмная дамба

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице завершился ремонт на набережной. Строители обновили участок от цветной лестницы до открытого плавательного бассейна. Там установили ротонды, амфитеатры и колонны, специальные зоны, где можно будет позагорать и съёмная «дамба», сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Основные работы выполнили, сейчас заканчивается укладка террасной доски вдоль береговой линии. На ней можно лежать, отдыхать как на шезлонге. Доску уложили по всей длине ремонтируемого участка. Думаю, что жители города облюбуют это место, будут отдыхать и наблюдать за Амуром», — рассказал корреспонденту агентства директор КГУП «Недвижимость» Денис Кульга.

Набережная станет не только прогулочной зоной, но и защитным сооружением. На пешеходных дорожках под резиновыми накладками спрятали анкерные болты. В случае наводнения к ним будут крепиться металлические конструкции. На них установят деревянные щиты, которые будут сдерживать напор поднимающейся воды.

«Конструкции будут храниться на базе МЧС в собранном виде. У них металлический каркас, а щит — деревянный», — отметил Денис Кульга.

В этом году строители завершат крупные работы, а реконструкция продолжится весной 2018 года. Рабочие за участок в районе яхт-клуба и набережной имени Невельского.