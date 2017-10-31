Потепление на 2−4 градуса ожидается в Приморье
В отдельных районах выпадут осадки.
В отдельных районах выпадут осадки.
Владивосток, 31 октября, PrimaMedia.
Небольшое потепление принесет в Приморский край малоактивный атмосферный фронт. В некоторых районах края ожидается выпадение осадков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.
Днем 1 ноября над Приморьем будет проходить малоактивный атмосферный фронт циклона, смещающегося по Амурской области и югу Хабаровского края. В отдельных районах пройдут небольшие осадки, которые не окажут существенного влияния на температурный фон. Не исключено, что в южной половине края станет еще на 2−4 градуса теплее.
Во Владивостоке сегодня и в ближайшие сутки осадков не ожидается. Максимальная температура составит +10…+13°C, ночь на среду будет теплее прошедшей на 2−4 градуса.