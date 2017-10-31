Лемтюгова после 10 дней медикаментозной комы перевели в общую палату

Сегодня ночью, 31 октября супруга хоккеиста «Авангарда» Николая Лемтюгова Елена оставила пост в Instagram. Она поделилась радостной новостью с поклонниками: мужа после 10 дней медикаментозной комы перевели из реанимации в общую палату.

— Дорогие друзья, болельщики и все неравнодушные люди! Нет слов, чтобы выразить вам нашу благодарность за слова поддержки, переживания, вашу готовность помочь и быть рядом в сложную минуту. Спасибо огромное омским врачам и команде! Первым, что дали второй шанс моему любимому и дорогому мужу, вторым, что поддерживали и не оставались в стороне. Впереди ещё много работы, потребуется много сил!— написала жена Лемтюгова.