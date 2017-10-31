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07:46 (мск), источник: Om1.ru

Лемтюгова после 10 дней медикаментозной комы перевели в общую палату

О состоянии здоровья супруга написала Елена Лемтюгова.

Сегодня ночью, 31 октября супруга хоккеиста «Авангарда» Николая Лемтюгова Елена оставила пост в Instagram. Она поделилась радостной новостью с поклонниками: мужа после 10 дней медикаментозной комы перевели из реанимации в общую палату.

Жена поблагодарила друзей и болельщиков за поддержку и помощь.

— Дорогие друзья, болельщики и все неравнодушные люди! Нет слов, чтобы выразить вам нашу благодарность за слова поддержки, переживания, вашу готовность помочь и быть рядом в сложную минуту. Спасибо огромное омским врачам и команде! Первым, что дали второй шанс моему любимому и дорогому мужу, вторым, что поддерживали и не оставались в стороне. Впереди ещё много работы, потребуется много сил!— написала жена Лемтюгова.

Елена также добавила, что теперь знает: они не одни.

Напомним, что нападающий омских «ястребов» получил разрыв селезенки на игре с «Барысом» 10 октября. Хоккеист долгое время находился в реанимации в тяжелом состоянии.

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