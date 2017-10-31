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09:39 (мск), источник: АиФ Волгоград

МЧС предупреждает волгоградцев о дожде со снегом и сильном ветре

Спасатели предупреждают жителей Волгоградской области о дожде со снегом и сильном ветре 31 октября.

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Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, днем местных жителей ожидает переменная облачность, слабые и умеренные осадки, юго-западный и западный ветер 9−14 м/с, местами порывы до 22−27 м/с. «Ночью порывы ветра будут достигать 18 м/с», — добавили в ГУ МЧС.

В социальных сетях и ряде волгоградских и краснодарских СМИ на днях стала появляться информация о том, что на Южный федеральный округ и часть СКФО 30—31 октября надвигаются циклон «Гриша» и штормовой циклон «Герварт». Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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