МЧС предупреждает волгоградцев о дожде со снегом и сильном ветре

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, днем местных жителей ожидает переменная облачность, слабые и умеренные осадки, юго-западный и западный ветер 9−14 м/с, местами порывы до 22−27 м/с. «Ночью порывы ветра будут достигать 18 м/с», — добавили в ГУ МЧС.

В социальных сетях и ряде волгоградских и краснодарских СМИ на днях стала появляться информация о том, что на Южный федеральный округ и часть СКФО 30—31 октября надвигаются циклон «Гриша» и штормовой циклон «Герварт». Подробнее об этом можно прочитать здесь.