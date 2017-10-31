МЧС предупреждает волгоградцев о дожде со снегом и сильном ветре
Спасатели предупреждают жителей Волгоградской области о дожде со снегом и сильном ветре 31 октября.
Спасатели предупреждают жителей Волгоградской области о дожде со снегом и сильном ветре 31 октября.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, днем местных жителей ожидает переменная облачность, слабые и умеренные осадки,
В социальных сетях и ряде волгоградских и краснодарских СМИ на днях стала появляться информация о том, что на Южный федеральный округ и часть СКФО