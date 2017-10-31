Красноярский студент стал лауреатом Гагаринской стипендии

В конкурсе на стипендию имени Юрия Гагарина участвовали десятки студентов и аспирантов со всей России. Экспертная комиссия выбрала три лучших проекта. Выбрать стипендиатов было так сложно, что в этом году ввели пять дополнительных дипломов с единовременным денежным поощрением. Антон Кравчуновский с проектом спутника первым из Красноярска будет получать Гагаринскую стипендию.



«Это спутник, который способен решать задачи ДЗЗ — дистанционного зондирования Земли, исследовать низкие слои атмосферы, которые ещё недостаточно изучены», — рассказал студент СибГАУ Антон Кравчуновский.



Сейчас помимо проектирования спутников Антон занимается и конструированием ракет-носителей. Правда, это модели, но именно на них удаётся набить руку. Более того, студент уже имеет в своём активе и научные публикации. В журнале «Инновационная наука» опубликована статья о разработке лабораторного стенда для проведения испытаний космических аппаратов. Именно этот багаж и позволил получить столь значимую стипендию Роскосмоса. Всего для участия в открытом конкурсе была подана 41 заявка из 19 федеральных государственных организаций 14 субъектов России.



«Вокруг этих ребят будет потом расходиться информация; люди, увидев здесь, заинтересуются этим делом ещё больше, и это позволит готовить хорошие кадры, которые придут нам на смену», — отметил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос», лётчик-космонавт Сергей Крикалёв.



А Антон Кравчуновский через полтора года закончит обучение в университете и отправится строить спутники в космическое предприятие имени Решетнёва, где его уже с нетерпением ждут.





Дмитрий БЫЗОВ



