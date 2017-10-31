Пешеходный фонтан в Хабаровске заменят на светодиодный
Оборудование комплекса уже законсервировали.
Оборудование комплекса уже законсервировали.
Пешеходный фонтан на набережной Амура в дальневосточной столице, несмотря на консервацию, не перестанет работать зимой. Он превратится в светодиодный и станет частью новогоднего городка.
В конце лета губернатора края Вячеслав Шпорт попросил сделать зону возле фонтанов более безопасной. После этого строители установили перила. Сейчас фонтаны законсервировали на зиму, перила демонтировали до весны.
«В чашах будут установлены светодиодные фонтаны.
В декабре на набережной начнут заливать каток, развешивать дополнительную иллюминацию и украшения, устанавливать ёлки, чтобы парковая зона стадиона имени Ленина вновь стала главным местом для зимних прогулок.
Агентство писало, что пешеходный фонтан на набережной Амура в Хабаровске заработал в июле этого года. Уникальный светомузыкальный комплекс показал себя во всей красе и стал одним из излюбленных мест отдыха у жителей и гостей города. Его диаметр составляет 38 метров. Главный фонтан больше предыдущего в пять раз.
Светодиоды заменят и другие фонтаны в Хабаровске, в том числе на площади имени Ленина. Все комплексы в городе перестали работать с 30 сентября.