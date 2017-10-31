Пермяков приглашают на «Большой этнографический диктант»

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) приглашает жителей Пермского края принять участие в «Большом этнографическом диктанте».

В этом году диктант стартует в канун Дня народного единства 3 ноября в единое время — в 10.00 (мск) на всех площадках. Итоги акции подведут ко Дню Конституции РФ — 12 декабря.

Участники акции ответят на вопросы о народах России и Прикамья. Текст диктанта включает в себя 30 заданий: 20 общефедеральных вопросов и 10 региональных. На написание «Большого этнографического диктанта» отводится 45 минут.

«Тема культур и традиций народов России неисчерпаема и не может уместиться в 30 вопросах этнографического диктанта. Но наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей», — отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

В 2016 году «Большой этнографический диктант» прошел впервые, в нем приняли участие почти 90 тысяч человек.

Ознакомиться с площадками на территории Пермского края можно на сайте проекта.