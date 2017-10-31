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08:01 (мск), источник: Informburo.kz

В Казахстане упростили процедуру регистрации граждан по месту жительства

Новый механизм регистрации граждан начнёт работу с 1 ноября 2017 года.

Источник: Informburo.kz

Министерство внутренних дел совместно с Министерством юстиции и Государственной корпорацией «Правительство для граждан» упростили процедуру регистрации граждан по месту жительства, сообщил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

По словам замминистра, для упрощения процедуры была интегрирована информационная система, которая успешно прошла пилотную апробацию.

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«Теперь гражданам при регистрации не требуется предоставление правоустанавливающих документов на жильё либо справок о зарегистрированных правах на недвижимость. Адресные сведения будут вноситься в систему на основании регистрационного кода адреса», — объяснил Ерлан Тургумбаев.

Запуск нового механизма стартует 1 ноября 2017 года в центрах обслуживания населения во всех регионах республики.

В Казахстане с 1 января 2017 года вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Одной из норм документа является обязательная регистрация казахстанцев по месту временного пребывания.

За несоблюдение этой нормы закона предусмотрен административный штраф. Арендодателям, которые сдают квартиры (а также жилища или здания) и не регистрируют в них своих квартирантов, грозит штраф 10 МРП (22 690 тенге) для граждан, 15 МРП (34 035 тенге) — для ИП. Административной ответственности подлежат и сами граждане, проживающие в месте временного пребывания без регистрации. При этом сокращены сроки проживания в РК без регистрации по месту жительства, временного пребывания (проживания) либо без документов, удостоверяющих личность, с трёх до одного месяца. Штраф увеличен с 5 до 7 МРП (15 883 тенге).

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