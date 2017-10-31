В Казахстане упростили процедуру регистрации граждан по месту жительства

Источник: Informburo.kz

Министерство внутренних дел совместно с Министерством юстиции и Государственной корпорацией «Правительство для граждан» упростили процедуру регистрации граждан по месту жительства, сообщил заместитель министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

По словам замминистра, для упрощения процедуры была интегрирована информационная система, которая успешно прошла пилотную апробацию.

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«Теперь гражданам при регистрации не требуется предоставление правоустанавливающих документов на жильё либо справок о зарегистрированных правах на недвижимость. Адресные сведения будут вноситься в систему на основании регистрационного кода адреса», — объяснил Ерлан Тургумбаев.

Запуск нового механизма стартует 1 ноября 2017 года в центрах обслуживания населения во всех регионах республики.

В Казахстане с 1 января 2017 года вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму». Одной из норм документа является обязательная регистрация казахстанцев по месту временного пребывания.