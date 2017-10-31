Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Назван максимальный размер декретных в 2018 году
Премьер Норвегии принесла соболезнования Медведеву из-за Ми-8
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Как сделать самый пугающий макияж на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ, выбор за вами"
Глюкоза станцевала без нижнего белья – СМИ
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Рассекречивание по MH17 станет «приговором» для Запада - эксперт
Мнение о новых пулеметах из РФ: цари полей
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
10:11 (мск), источник: РИА Новости

Российские ученые создали сплав металлов с упругостью человеческих костей

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые НИТУ «МИСиС» вместе с канадскими коллегами разработали сплав с памятью формы, упругость которого идентична этой же характеристике костной ткани.

Созданный только из биосовместимых металлов (титана, циркония и ниобия) материал может серьезно продлить срок службы медицинских имплантатов. Статья о разработке опубликована в журнале Materials Science and Engineering: A.

Человеческая костная ткань долгое время оставалась уникальной по своим свойствам: она одновременно прочна и упруга, что позволяет ей десятилетиями работать в организме при постоянных циклических нагрузках. Но иногда кости повреждаются настолько, что им необходима замена.

В последние годы самыми распространенными заменителями костей стали титановые имплантаты, совместимые с живыми тканями человеческого тела. Однако и у них есть недостаток — они не такие гибкие, как кости. Это зачастую приводит к нарушению механико-биологического равновесия в организме человека. Костная ткань перестает получать нагрузки — их берет на себя более жесткий материал имплантата. В итоге клетки ткани отмирают, так как организм перестает считать их нужными. Из-за этого пропадает связь имплантата с костью, он расшатывается и уже сам нуждается в замене.

Титановый имплант.

Как и предыдущий, титановый, сплав титан-цирконий-ниобий очень устойчив к воздействию такой агрессивной среды, как человеческий организм. А из-за одинаковой с костью упругости сделанные из этого сплава имплантаты получатся намного более долговечными.

«Сейчас наша международная научная группа вместе с индустриальным партнером, ООО “КОНМЕТ”, разрабатывает промышленную технологию получения заготовок — прутков круглого сечения для будущих имплантатов. Чтобы сформировать в длинномерных продуктах сплава внутреннюю структуру, обеспечивающую наилучшее сочетание его функциональных свойств, требуется строго определенная последовательность процедур, включающая разные виды обработки заготовки давлением при высоких температурах. Из получаемых прутков планируется изготавливать балки для систем транспедикулярной фиксации позвоночника. Такие системы крепятся к позвоночнику через ножку (педикулу) позвонка, откуда и пошло название процедуры. Применяются они для лечения сложных форм сколиоза. Балки из сплава титан-цирконий-ниобий будут обладать высокой функциональной долговечностью в условиях повышенных деформаций при эксплуатации, а благодаря низкой жесткости будет уменьшен риск нанести травму пациенту, а качество его жизни улучшится,» — рассказывает один из разработчиков, старший научный сотрудник кафедры обработки металлов давлением НИТУ «МИСиС» Вадим Шереметьев.

Балки для систем транспедикулярной фиксации позвоночника из сплава титана-ниобия-циркония

Новый сверхупругий сплав также можно использовать в персонализированной медицине. Ученые научились формировать его в виде порошка заданного состава. Это сделало материал пригодным для аддитивных технологий. Поэтому при помощи 3D-печати из него можно делать персонализированные металлические имплантаты заданной степени пористости.

Имплантат из сплава титана-ниобия-циркония

«Материал обладает низким значением модуля Юнга (30−50 гигапаскаль), поэтому является сверхупругим и не препятствует получению необходимой для костной ткани нагрузки. Сплав обладает высокой коррозионной стойкостью. Возможно его использование в качестве альтернативы зарубежным изобретениям (Dynesis, PEEK), которые широко применяются в медицине. Вероятно, технологии на основе нового материала найдут применение в качестве функционального метода стабилизации при лечении различных дегенеративных заболеваний и деформаций позвоночника. Мне представляется, что разработанный новый сплав имеет очень большие перспективы в травматологии, ортопедии и вертебрологии», — комментирует руководитель группы вертебрологии Центрального научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Приорова Александр Кулешов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Жириновский спрогнозировал свой результат на президентских выборах
Осторожно проговоренный тезис: судьбоносные заявления Путина
Тиллерсон попросил разрешить свободное применение военной силы
Эксперты назвали число бедных работающих россиян
ФСБ рассказала о приговоре за госизмену жителю Хабаровского края
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
На Байкале погибло более 130 особей нерпы
Чубайс предупредил о грядущем энергетическом кризисе в России
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь