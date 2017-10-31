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08:21 (мск), источник: Вести Приморье

Приморская школа вошла в ТОП-300 лучших в России. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Школу в Покровке признали одной из лучших сельских школ России. Учебное заведение вошло в ТОП-300, причем не первый раз. Победителей определяет экспертная комиссия по результатам экзаменов и творческой жизни учеников. Наша съемочная группа отправилась в село и узнала, чем покровская школа отличается от других.

Источник: Вести Приморье

В этом году Покровская средняя школа стала единственной в Приморье, которая попала в ТОП-300. Одной из лучших сельских школ России учебное заведение становится с 2015-го года.

Елена Нестеренко, директор МОБУ Покровская СОШ: «Мы никакие документы на этот конкурс не подаем, потому что это независимая оценка нашей работы. Конкурс проводится по итогам ОГЭ, ЕГЭ, всероссийских олимпиад школьников, творческих конкурсов».

Ученики Покровской школы участвуют во всевозможных олимпиадах. Школьных, районных, краевых и даже международных. Вот и с этой линейки пятиклассники уходят сразу с несколькими грамотами: награждают за отличную учебу и внеклассные занятия.

Елизавета Сомар, ученица 5 класса МОБУ Покровская СОШ: «Я выиграла в конкурсе “Осенний букет”. Я с мамой, и вообще со всей семьей, делали жар-птицу. Выиграла в конкурсе рисунков “Осенние мотивы”, тоже с мамой рисовали».

Большинство внеклассных конкурсов придумывают сами дети. Это целое школьное государство с президентом, министрами и рядовыми учениками. Это помогает наладить диалог школьников и учителей, чтобы сообща устраивать свой нескучный досуг.

Кирилл Заложников, президент МОБУ Покровская СОШ: «Был день библиотеки и было множество просто необъятных конкурсов, ну, например, собирали книги, во-вторых, у нас был стенд, где нужно было писать: «Что для них библиотека?».

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Впрочем, не всё дополнительное образование ложится на президентские плечи. Кружок робототехники живет в школе уже несколько лет и даже имеет долгожителей. Ваня Коваль уже второй год мастерит и программирует машины.

Иван Коваль, ученик 7 класса МОБУ Покровская СОШ: «Если человек прямо хочет “шарить” в роботах, то ничего ему не мешает прийти и заниматься этим».

Татьяна Коренько, учитель информатики, заместитель директора по воспитательной работе МОБУ Покровская СОШ: «Робототехника является симбиозом математики, физики, информатики, логики. Это не просто — собрать робота, чтобы он стоял красивый. Здесь азы программирования. С этого года добавляются баллы на ЕГЭ. По крайней мере, такая информация в источниках, нормативных документах, мы еще не получали».

Звонок с уроков прозвенел для первой смены Покровской школы, но ученики не спешат домой. Всё еще полные сил после занятий отправляются в клуб интеллектуальных игр, на заседание правления школы или в кружок робототехники.

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