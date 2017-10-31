Движение по Богатяновскому спуску в Ростове ограничат до конца года
Движение по проспекту Богатяновский спуск в донской столице ограничат до конца года.
Движение по проспекту Богатяновский спуск в донской столице ограничат до конца года.
Как сообщает городской департамент автодорог, движение транспорта по проспекту будет ограничено с 19 ноября до 31 декабря.
Ограничения вводятся в связи со строительством гостиницы на Богатяновском спуске.
Ранее сообщалось, что с 11 ноября до 5 декабря в Ростове в связи с капремонтом водопроводной линии закроют для транспорта участок улицы