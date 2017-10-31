В Челябинске более 150 человек заболели пневмонией
В Челябинской области за неделю зарегистрировано 399 случаев пневмонии, в областном центре — 151 случай. Показатель ниже уровня прошлой недели на 12% и ниже среднемноголетнего уровня на 6,7%.
В Челябинской области за неделю зарегистрировано 399 случаев пневмонии, в областном центре — 151 случай. Показатель ниже уровня прошлой недели на 12% и ниже среднемноголетнего уровня на 6,7%.
В Челябинске в школе № 15 семь учеников заболели пневмонией. Руководству школу пришлось увеличить срок каникул.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что меры профилактики пневмонии сходны с мерами при всех респираторных инфекциях. Рекомендуется избегать контакта с больными людьми, чаще мыть руки и проветривать помещение, высыпаться и больше гулять.
Пневмонии, обусловленные пневмококковой, гемофильной инфекцией и вирусами гриппа можно предупредить путем вакцинации. Вакцинации против пневмококковой инфекции подлежит все детское население до 2 лет, против гемофильной инфекции — дети групп риска.