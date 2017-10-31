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08:32 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске более 150 человек заболели пневмонией

В Челябинской области за неделю зарегистрировано 399 случаев пневмонии, в областном центре — 151 случай. Показатель ниже уровня прошлой недели на 12% и ниже среднемноголетнего уровня на 6,7%.

В Челябинске в школе № 15 семь учеников заболели пневмонией. Руководству школу пришлось увеличить срок каникул.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в Челябинской области оценивается как не эпидемическая. За неделю ОРВИ заболели 22 тысячи 797 южноуральцев, что соответствует уровню предыдущей недели. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 1,5%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что меры профилактики пневмонии сходны с мерами при всех респираторных инфекциях. Рекомендуется избегать контакта с больными людьми, чаще мыть руки и проветривать помещение, высыпаться и больше гулять.

Пневмонии, обусловленные пневмококковой, гемофильной инфекцией и вирусами гриппа можно предупредить путем вакцинации. Вакцинации против пневмококковой инфекции подлежит все детское население до 2 лет, против гемофильной инфекции — дети групп риска.

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В Челябинске более 150 человек заболели пневмонией
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