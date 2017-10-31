В Челябинске более 150 человек заболели пневмонией

В Челябинске в школе № 15 семь учеников заболели пневмонией. Руководству школу пришлось увеличить срок каникул.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в Челябинской области оценивается как не эпидемическая. За неделю ОРВИ заболели 22 тысячи 797 южноуральцев, что соответствует уровню предыдущей недели. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 1,5%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что меры профилактики пневмонии сходны с мерами при всех респираторных инфекциях. Рекомендуется избегать контакта с больными людьми, чаще мыть руки и проветривать помещение, высыпаться и больше гулять.