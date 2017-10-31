МФЦ с улицы Сормовской в Краснодаре переедет в OZ Mall с 7 ноября

— На новом месте отдел МФЦ продолжит работу в более комфортных условиях, будут обеспечены максимальная доступность и удобство офиса для горожан. В частности, OZ Mall располагает большим количеством мест для парковки, к торговому центру следуют маршруты общественного транспорта. Кроме того, услугами МФЦ смогут воспользоваться жители расположенных вблизи пригородных населённых пунктов, — рассказала и.о. руководителя МКУ «МФЦ» Олеся Мороз.

Напомним, в шести краснодарских МФЦ оказывается более 280 государственных и муниципальных услуг. В Краснодаре три МФЦ работают в Прикубанском округе, по одному — в Центральном, Западном и Карасунском.

В 2016 году краснодарские многофункциональные центры приняли около 2,5 млн посетителей. В 2015 году МФЦ посетили почти 2 млн человек.