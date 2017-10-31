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17:48 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

МФЦ с улицы Сормовской в Краснодаре переедет в OZ Mall с 7 ноября

Краснодар, 31 октября, KrasnodarMedia. Многофункциональный центр (МФЦ) с улицы Сормовской в Краснодаре переедет в торгово-развлекательный центр OZ Mall. В новом помещении по ул. Крылатой, 2 отдел МФЦ Карасунского округа начнёт работу с 7 ноября. Новый отдел рассчитан на обслуживание до двух тысяч посетителей в день, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

— На новом месте отдел МФЦ продолжит работу в более комфортных условиях, будут обеспечены максимальная доступность и удобство офиса для горожан. В частности, OZ Mall располагает большим количеством мест для парковки, к торговому центру следуют маршруты общественного транспорта. Кроме того, услугами МФЦ смогут воспользоваться жители расположенных вблизи пригородных населённых пунктов, — рассказала и.о. руководителя МКУ «МФЦ» Олеся Мороз.

Напомним, в шести краснодарских МФЦ оказывается более 280 государственных и муниципальных услуг. В Краснодаре три МФЦ работают в Прикубанском округе, по одному — в Центральном, Западном и Карасунском.

В 2016 году краснодарские многофункциональные центры приняли около 2,5 млн посетителей. В 2015 году МФЦ посетили почти 2 млн человек.

С полным перечнем оказываемых услуг можно познакомиться на официальном сайте муниципального казенного учреждения «Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» — mfc.krd.ru. Горячая линия МФЦ: 8 (861) 218−9−218, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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