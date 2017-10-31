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08:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Работа будущего. Чем нам грозят высокие технологии?

За последние пять лет Кузбасс потерял 364 000 рабочих мест.

По указу президента к 2020 году в стране должно быть создано не меньше 25 млн высокопроизводительных рабочих мест. Это означает автоматизацию процессов, повышение производительности труда, рост зарплат и значительные сокращения рабочих. Например, новая сортировочная машина лишит работы пятерых сортировщиков мусороперерабатывающего завода. Где работать в будущем, выясняла корреспондент «АиФ — Кузбасс».

Куда устроиться?

По количеству высокопроизводительных рабочих мест в прошлом году по Сибири мы заняли вторую позицию (у нас 206 тыс. рабочих мест, т. е. 24% всех мест — высокопроизводительные).

Елена Латышенко

По информации уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елены Латышенко, в топ-10 отраслей — лидеров по числу рабочих мест вошли обрабатывающие производства: металлургическая, химическая, машиностроительная промышленность. Своего часа ждут транспорт, сельское хозяйство и строительство. Если власти выполнят указ, в Кемеровской области через три года будет на 115 тыс. высокопроизводительных рабочих мест больше. Но никто не говорит, сколько при этом людей потеряет работу.

Предпринимательский омбудсмен советует тем, кто попадёт под сокращение, уходить в самозанятость (в малый и средний бизнес) или на новые рабочие места. При этом рекомендует помнить: чтобы не потеряться на рынке, важна переподготовка. «Пока население не спешит идти в предпринимательство, потому что боится давления контролирующих органов, уголовного преследования и лишения собственности. Людей беспокоят высокие цены и налоги (за пять лет тарифы на электроэнергию выросли на 50%), снижающийся спрос на внутреннем рынке, нестабильная экономика и высокие проценты по кредитам. Чтобы всё это изменить, нужно множество законодательных подвижек и инициатив на региональном и федеральном уровне», — говорит Елена Петровна.

Но действующие предприниматели не спешат брать специалистов, потому что считают многих некомпетентными, и жалуются, что почти невозможно расширить штат, поскольку рынок нестабилен.

Представители Яйского нефтеперерабатывающего завода рассказывают, что ребятам, прошедшим испытательный срок, вынуждены отказывать — рынок «шатается», нет постоянного объёма заказов. С другой стороны, обученных токарей со стажем найти почти невозможно, кое-как нашли сварщиков — квалифицированных рабочих среднего звена нет. Производственники справедливо вопрошают: кто будет работать на заводе за 20−25 тыс. рублей, если те же деньги без особого труда можно получить, развозя пиццу или расставляя по полкам товар?

Станем отстающими?

Кузбасские власти признают, что с профориентацией и зарплатами что-то нужно делать, и говорят, что последние годы в области активно создают высокопроизводительные рабочие места (молочный комплекс «Ваганово» в Промышленновском районе, домостроительный комбинат в Кемерове и т. д.), часто по программе развития моногородов. Заместитель губернатора Кемеровской области по инвестициям и инновациям Станислав Черданцев приводит пример: до 2020 года в области по проекту добычи метана из угольных месторождений «Газпром» создаст ещё 1944 современных рабочих места. «Кузнецкие ферросплавы» обеспечат ещё 1200 человек местами за счёт строительства агропромышленного комплекса в Новокузнецком районе, а «Сибирская инвестиционная группа», которая недавно запустила форельный завод в Юрге, в следующем году откроет 150 вакансий. Также у властей есть мечта, чтобы к 2035 Шерегеш вошёл в топ-30 курортов мира с сезонной посещаемостью 1,8 млн туристов.

Председатель комитета по вопросам предпринимательства и инноваций Совета народных депутатов Кемеровской области Вячеслав Петров говорит, что если мы сейчас не озадачимся вопросами технологического перевооружения, то окажемся догоняющими в мировой цифровой экономике.

Валерий Копеин

Экономист Валерий Копеин добавляет, что в США производительность труда в несколько раз выше, чем в России, и ВВП там формируется за счёт малых предприятий. Да, в Штатах тоже есть инфляция и безработица, но это страна, где преобладает экспорт не сырья, а технологий, которые стоят гораздо дороже. «Экономика должна развиваться. Если она будет стоять, то внедрение новых механизмов и техники будет только освобождать людей. Нужно развивать другие секторы, отрасли, производства — это экономический процесс. Профессия бухгалтера, к примеру, уже умирает, её скоро не будет в таком виде, как мы привыкли. Крупные кузбасские предприятия централизуют бухгалтерии в головных офисах в Москве, Новосибирске, Томске и т. д. Скорее всего, нужны будут универсальные финансисты (специалисты в организации движения финансов, финансового менеджмента, процессов кредитования и банковского дела), поэтому нужно будет готовиться к переподготовке. Эти специалисты должны больше трудиться, но и зарплата у них будет выше», — заключает эксперт.

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