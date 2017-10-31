Прокуратура: свалки вблизи новосибирского аэропорта создают опасность для полетов

НОВОСИБИРСК, 31 октября. /ТАСС/. Новосибирская транспортная прокуратура и Ространснадзор выявили вблизи аэропорта Толмачево несанкционированные свалки, которые создают угрозу безопасности полетов. Владельцы полигонов оштрафованы на 60 тысяч рублей, сообщила во вторник пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что в нарушение требований закона на расстоянии менее 15 км от аэродрома Новосибирск (Толмачево) в с. Криводановка и в с. Прокудское без согласования с АО “Аэропорт Толмачево” располагаются два полигона твердых бытовых отходов, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц (коршунов, чаек, ворон, голубей). Высокая концентрация птиц (около 200 особей) вблизи аэродрома, а также в зоне маневрирования воздушных судов представляет угрозу безопасности воздушного движения», — говорится в сообщении.

Проверка проводилась Новосибирской транспортной прокуратурой с участием специалистов Управления госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу Ространснадзора и орнитологической и экологической служб аэропорта Толмачево.

В результате собственникам полигонов поручено устранить нарушения закона, они привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ и оштрафованы на общую сумму 60 тыс. рублей.