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08:39 (мск), источник: Вести Приморье

Во второй половине рабочей недели в Приморье вновь похолодает

1 ноября днём над Приморьем будет проходить малоактивный атмосферный фронт циклона, смещающегося по Амурской области и югу Хабаровского края. В отдельных районах пройдут небольшие осадки, которые не окажут существенного влияния на температурный фон. В южной половине края может стать ещё на 2−4 градуса теплее. Во второй половине рабочей недели за фронтом вторгнется очередная порция холода и в Приморье вновь похолодает.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 58% 758 мм рт. ст. 5 м/с

В минувшие сутки Приморский край находился в тыловой части глубокого циклона, смещающегося вдоль Курильской гряды. Осадков не наблюдалось, но день, не смотря на яркое солнце, оказался прохладным и ветреным.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, 31 октября и в ближайшую ночь в Приморье характер погоды не изменится: сохранится малооблачная и без осадков погода. Начнётся трансформация холодной воздушной массы в сторону тепла, и днём при западном, юго-западном ветре воздух прогреется до +6…+13°C. В ночные часы минимальные температуры 0…-5°C, в горных районах до -10°C, на побережье и местами на западе края +2…+7°C.

1 ноября днём над Приморьем будет проходить малоактивный атмосферный фронт циклона, смещающегося по Амурской области и югу Хабаровского края. В отдельных районах пройдут небольшие осадки, которые не окажут существенного влияния на температурный фон. В южной половине края может стать ещё на 2−4 градуса теплее.

Во второй половине рабочей недели за фронтом вторгнется очередная порция холода и в Приморье вновь похолодает.

Во Владивостоке сегодня и в ближайшие сутки осадков не ожидается. Максимальная температура составит +10…+13°C, ночь на среду будет теплее прошедшей на 2−4 градуса.

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