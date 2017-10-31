Во второй половине рабочей недели в Приморье вновь похолодает

В минувшие сутки Приморский край находился в тыловой части глубокого циклона, смещающегося вдоль Курильской гряды. Осадков не наблюдалось, но день, не смотря на яркое солнце, оказался прохладным и ветреным.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, 31 октября и в ближайшую ночь в Приморье характер погоды не изменится: сохранится малооблачная и без осадков погода. Начнётся трансформация холодной воздушной массы в сторону тепла, и днём при западном, юго-западном ветре воздух прогреется до +6…+13°C. В ночные часы минимальные температуры 0…-5°C, в горных районах до -10°C, на побережье и местами на западе края +2…+7°C.

1 ноября днём над Приморьем будет проходить малоактивный атмосферный фронт циклона, смещающегося по Амурской области и югу Хабаровского края. В отдельных районах пройдут небольшие осадки, которые не окажут существенного влияния на температурный фон. В южной половине края может стать ещё на 2−4 градуса теплее.

Во второй половине рабочей недели за фронтом вторгнется очередная порция холода и в Приморье вновь похолодает.