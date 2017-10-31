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08:42 (мск), источник: AmurMedia.ru

Социальный спорткомплекс появится в хабаровском парке Северный

По замыслу инвесторов, дети до 18 лет смогут заниматься в нем бесплатно.

Источник: Reuters

Хабаровск, 31 октября, AmurMedia.

Спорткомплекс на четыре зала по строительным нормам олимпийских сооружений появится в хабаровском парке Северный. Возвести его за свой счет планирует АО «Железобетон-5». Причем по задумке авторов проекта — посещение спорткомплекса должно быть полностью бесплатным для детей до 18 лет, сообщает ИА AmurMedia.

Как рассказали представители АО «Железобетон-5», новый инвестпроект изначально планировался как социальный проект, целью которого является сделать спорт доступным для детей:

— Дети — это наше будущее, наше развитие, и потому мы хотели создать проект, где они могли бы беспрепятственно заниматься спортом. Идеей было объединить все игровые виды спорта в универсальном зале, который будет построен согласно нормам и правилам олимпийских объектов. Таким образом в спорткомплексе могли бы проводиться, как городские так и международные турниры. Предполагается создание четырех залов, среди которых будут за функциональной подготовки, универсальный зал и зал единоборств. Отдельное внимание будет уделяться реабилитации спортсменов, чтобы они после травм могли как можно быстрее вернуться к активной подготовке к соревнованиям.

Цена проекта 200 млн рублей, старт строительства планируется на первую половину 2018 года, сейчас обсуждается вопрос о предоставлении участка:

— На данный момент это парк северный напротив Храма Преподобного Серафима Саровского, проектировщики уже получили задание и начали разработку. На этот проект мы хотим максимально привлечь производственные мощности завода «Железобетон-5», что позволит заметно удешевить строительство, — отметили на предприятии.

Важность проекта подчеркнул и первый заместитель мэра города по инвестиционному развитию Валерий Лебеда:

— Немного найдется сегодня предприятий, готовых за собственные деньги создать такой объект. К нам обратились с вопросом: «где можно построить подобный спорткомплекс?» И мы предложили парк Северный, где сосредоточилось несколько объектов спорта и культуры и на наш взгляд он очень удачно туда впишется. Отмечу, что уже действуют недавно внедренные механизмы, позволяющие для целевых задач предоставлять землю, но для этого нужно, чтобы проект вошел в программы инвестиционного развития города, что мы обязательно сделаем. Земля будет быстро предоставлена, вопрос с инженерными сетями мы тоже решим — будет газ, он уже заведен и есть резервы, есть канализация и с водой вопросы решаются довольно легко. Так что постараемся совместно реализовать проект емко, быстро и эффективно.

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