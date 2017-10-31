Социальный спорткомплекс появится в хабаровском парке Северный

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Хабаровск, 31 октября, AmurMedia.

Спорткомплекс на четыре зала по строительным нормам олимпийских сооружений появится в хабаровском парке Северный. Возвести его за свой счет планирует АО «Железобетон-5». Причем по задумке авторов проекта — посещение спорткомплекса должно быть полностью бесплатным для детей до 18 лет, сообщает ИА AmurMedia.

Как рассказали представители АО «Железобетон-5», новый инвестпроект изначально планировался как социальный проект, целью которого является сделать спорт доступным для детей:

— Дети — это наше будущее, наше развитие, и потому мы хотели создать проект, где они могли бы беспрепятственно заниматься спортом. Идеей было объединить все игровые виды спорта в универсальном зале, который будет построен согласно нормам и правилам олимпийских объектов. Таким образом в спорткомплексе могли бы проводиться, как городские так и международные турниры. Предполагается создание четырех залов, среди которых будут за функциональной подготовки, универсальный зал и зал единоборств. Отдельное внимание будет уделяться реабилитации спортсменов, чтобы они после травм могли как можно быстрее вернуться к активной подготовке к соревнованиям.

Цена проекта 200 млн рублей, старт строительства планируется на первую половину 2018 года, сейчас обсуждается вопрос о предоставлении участка:

— На данный момент это парк северный напротив Храма Преподобного Серафима Саровского, проектировщики уже получили задание и начали разработку. На этот проект мы хотим максимально привлечь производственные мощности завода «Железобетон-5», что позволит заметно удешевить строительство, — отметили на предприятии.

Важность проекта подчеркнул и первый заместитель мэра города по инвестиционному развитию Валерий Лебеда: