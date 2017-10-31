Скорые помощи Владивостока переоснастят

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщила заместитель главного врача скорой медицинской помощи Владивостока Ирина Салахутдинова, уже через неделю все бригады скорой будут выезжать на вызовы с новым оборудованием.

«На этой неделе мы передаем все оборудование подстанциям и проводим обучение. А уже со следующей неделе все кардиограммы, снятые на дому у пациента, будут передаваться через кардиопульт в режиме онлайн для консультации со специалистом», — сообщила Ирина Салахутдинова.

Как подчеркнули в департаменте здравоохранения, станция скорой медицинской помощи Владивостока одна из первых в крае получила такое оборудование. Следом телекардиографы получат станции скорой медпомощи по всему краю.

«Портативные аппараты теле-ЭКГ до конца года появятся и в других лечебных учреждениях края. Благодаря этому прибору специалист прямо от постели больного может передать по сотовой связи или интернету ЭКГ пациента и получить консультацию кардиолога. Все это происходит в кратчайшие сроки и спасает жизнь человеку, если речь идет об инфаркте. Аппарат особенно незаменим, когда больного нельзя транспортировать или нет возможности вызвать бригаду специализированной помощи», — отметили в ведомстве.

Специалисты не сомневаются, реализация проекта позволит повысить эффективность оказания медицинской помощи жителям Приморья при болезнях системы кровообращения.

«Использование инновационного кардиологического оборудования позволит создать универсальную систему мониторинга и диагностики сердечно-сосудистых заболеваний в первичном звене, улучшит качество диагностики сердечной патологии медицинскими работниками в скорой и в ФАПах. Все вместе — позволит снизить смертность от острых болезней системы кровообращения в регионе», — отметила Ирина Салахутдинова.

Отметим, система теле-ЭКГ будет установлена в 151 автомашине службы скорой помощи и 355 ФАПах. В рамках программы по развитию информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017−2021 годы диагностическими комплексами дистанционного консультирования теле-ЭКГ будут оснащены 38 медицинских учреждений.

Вице-губернатор Павел Серебряков подчеркивает, что в абсолютном приоритете здравоохранения — технологичность, качество, доступность и комфорт для пациента, уточняет краевая администрация.

«Перед департаментом здравоохранения и всеми государственными лечебными учреждениями стоит задача по оказанию своевременной и качественной медицинской помощи, в том числе и с использованием информационных технологий. Сегодня эта задача вполне решаема. В будущем году мы по-прежнему будем уделять внимание поликлиническому звену. Именно сюда за помощью обращается большинство людей. Необходимо продолжить работу по регулированию потоков пациентов, снижению очередей на прием. За счет внедрения информационных технологий мы намерены не только повысить эффективность организации оказания медицинской помощи гражданам, но и значительно повысить сервис — ликвидировать очереди и хамство, которые пока еще также имеют место в лечебных учреждениях», — подчеркнул заместитель главы региона.

Отметим, что в Приморье недавно состоялся форум современных технологий «Русский MeetUp», в котором принял участие временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Глава региона подчеркнул, что повышение уровня информатизации российского здравоохранения — поручение Президента страны Владимира Путина.