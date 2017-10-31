Скорые помощи Владивостока переоснастят
Более 30 телекардиографов для проведения
Более 30 телекардиографов для проведения
Как сообщила заместитель главного врача скорой медицинской помощи Владивостока Ирина Салахутдинова, уже через неделю все бригады скорой будут выезжать на вызовы с новым оборудованием.
«На этой неделе мы передаем все оборудование подстанциям и проводим обучение. А уже со следующей неделе все кардиограммы, снятые на дому у пациента, будут передаваться через кардиопульт в режиме онлайн для консультации со специалистом», — сообщила Ирина Салахутдинова.
Как подчеркнули в департаменте здравоохранения, станция скорой медицинской помощи Владивостока одна из первых в крае получила такое оборудование. Следом телекардиографы получат станции скорой медпомощи по всему краю.
«Портативные аппараты
Специалисты не сомневаются, реализация проекта позволит повысить эффективность оказания медицинской помощи жителям Приморья при болезнях системы кровообращения.
«Использование инновационного кардиологического оборудования позволит создать универсальную систему мониторинга и диагностики
«Перед департаментом здравоохранения и всеми государственными лечебными учреждениями стоит задача по оказанию своевременной и качественной медицинской помощи, в том числе и с использованием информационных технологий. Сегодня эта задача вполне решаема. В будущем году мы
Отметим, что в Приморье недавно состоялся форум современных технологий «Русский MeetUp», в котором принял участие временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Глава региона подчеркнул, что повышение уровня информатизации российского здравоохранения — поручение Президента страны Владимира Путина.
Михаил Грач.