Полиция переписывает екатеринбуржцев перед Чемпионатом мира по футболу

Стражи порядка объясняют жителям, что эти меры связаны с подготовкой к Чемпионату мира по футболу. Как рассказала ЕАН жительница Эльмаша, уже во второй раз правоохранители наведались в дома на улицах Баумана, Краснофлотцев и Таганской. Во время обхода они записывали фамилии и имена жителей, их место работы, телефон, уверяя, что данная информация не уйдет дальше базы данных МВД.

«Участковый напомнил, что у нас на Эльмаше находится спорткомплекс “Калининец”, который станет тренировочной базой для спортсменов, поэтому сейчас в районе ведется активная работа по выявлению жильцов-нелегалов. При этом с полицейским охотно общаются далеко не все жители — многие опасаются раскрывать свои данные и даже не открывают двери», — рассказала собеседница агентства.