Полиция переписывает екатеринбуржцев перед Чемпионатом мира по футболу
Полицейские начали перепись екатеринбуржцев, проживающих вблизи крупных спортивных сооружений.
Полицейские начали перепись екатеринбуржцев, проживающих вблизи крупных спортивных сооружений.
Стражи порядка объясняют жителям, что эти меры связаны с подготовкой к Чемпионату мира по футболу. Как рассказала ЕАН жительница Эльмаша, уже во второй раз правоохранители наведались в дома на улицах Баумана, Краснофлотцев и Таганской. Во время обхода они записывали фамилии и имена жителей, их место работы, телефон, уверяя, что данная информация не уйдет дальше базы данных МВД.
«Участковый напомнил, что у нас на Эльмаше находится спорткомплекс “Калининец”, который станет тренировочной базой для спортсменов, поэтому сейчас в районе ведется активная работа по выявлению
Напомним, следующим летом Екатеринбург примет один из этапов ЧМ по футболу. Ожидается, что в городе пройдет четыре матча.