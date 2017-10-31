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08:47 (мск), источник: ЕАН

Полиция переписывает екатеринбуржцев перед Чемпионатом мира по футболу

Полицейские начали перепись екатеринбуржцев, проживающих вблизи крупных спортивных сооружений.

Стражи порядка объясняют жителям, что эти меры связаны с подготовкой к Чемпионату мира по футболу. Как рассказала ЕАН жительница Эльмаша, уже во второй раз правоохранители наведались в дома на улицах Баумана, Краснофлотцев и Таганской. Во время обхода они записывали фамилии и имена жителей, их место работы, телефон, уверяя, что данная информация не уйдет дальше базы данных МВД.

«Участковый напомнил, что у нас на Эльмаше находится спорткомплекс “Калининец”, который станет тренировочной базой для спортсменов, поэтому сейчас в районе ведется активная работа по выявлению жильцов-нелегалов. При этом с полицейским охотно общаются далеко не все жители — многие опасаются раскрывать свои данные и даже не открывают двери», — рассказала собеседница агентства.

Напомним, следующим летом Екатеринбург примет один из этапов ЧМ по футболу. Ожидается, что в городе пройдет четыре матча.

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