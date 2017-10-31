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08:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Главную новогоднюю елку в Иркутске украсят за 4 млн рублей

Итоги аукциона подвели 30 октября.

Источник: IrkutskMedia.ru

ООО «Ц-9» украсит новогоднюю ель в сквере Кирова в Иркутске за 4,03 млн рублей. Итоги тендера подведены 30 октября, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт госзакупок.

Исполнитель должен изготовить световое оборудование для искусственной ели, а также украсить дерево различными аксессуарами: сеткой из ромбов, плафонами и звездой.

Работы должны быть выполнены до конца первого квартала 2018 года.

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