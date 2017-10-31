Главную новогоднюю елку в Иркутске украсят за 4 млн рублей
Итоги аукциона подвели 30 октября.
Итоги аукциона подвели 30 октября.
ООО «Ц-9» украсит новогоднюю ель в сквере Кирова в Иркутске за 4,03 млн рублей. Итоги тендера подведены 30 октября, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт госзакупок.
Исполнитель должен изготовить световое оборудование для искусственной ели, а также украсить дерево различными аксессуарами: сеткой из ромбов, плафонами и звездой.
Работы должны быть выполнены до конца первого квартала 2018 года.