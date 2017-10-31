В Ростове восстановят памятник на могиле моряка крейсера «Аврора»
Памятник на могиле донского моряка крейсера «Аврора» восстановят в Ростове.
Памятник на могиле донского моряка крейсера «Аврора» восстановят в Ростове.
Владимир Щербаков — машинист легендарного корабля, активный участник Октябрьской революции и Гражданской войны — захоронен на
Привести в порядок захоронение планируют по случаю 100-летия Октябрьской революции. Как сообщает заместитель главы администрации Железнодорожного района Виктор Симоненко, на новом памятнике появится и фотография моряка.