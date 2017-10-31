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09:45 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Проезд в транспорте Ростова можно будет оплатить картой любого банка

Проезд в общественном транспорте донской столицы можно будет оплатить картой любого банка.

Согласно информации из официальных источников, валидаторы в общественном транспорте города планируется настроить на прием любых банковских карт до конца года.

В настоящее время опытная зона для тестирования системы оплаты банковскими картами действует на автобусном маршруте № 4.

Валидаторы установлены на данный момент на 110 городских маршрутах.

О неработающих валидаторах ростовчане могут сообщить по телефону «горячей линии» городского департамента транспорта (8 (863) 253−1622) или в инфоцентр ООО «АРПС» (8 (863) 285−09−00).

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