В День народного единства в Волгограде выступит певица МакSим
А у музея «Россия. Моя история» откроется новая площадка для отдыха.
А у музея «Россия. Моя история» откроется новая площадка для отдыха.
Как сообщают в
На специально установленной сцене для волгоградцев и гостей города выступят лучшие творческие коллективы Волгограда, а хедлайнером программы станет певица МакSим. Завершит праздник красочный фейерверк.
Волгоградцы и гости города станут участниками нескольких интерактивных площадок
Взрослые и дети смогут побаловать себя блинами, разнообразной выпечкой, блюдами из мяса, горячим чаем. Кроме того, все желающие смогут отведать солдатской каши из полевой кухни.