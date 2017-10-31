В День народного единства в Волгограде выступит певица МакSим

Как сообщают в пресс-службе мэрии Волгограда, 4 ноября в рамках празднования Дня народного единства в 15−00 рядом с интерактивным музеем «Россия. Моя история» начнется большая развлекательная программа. В том числе состоится открытие новой благоустроенной зоны досуга и отдыха.

На специально установленной сцене для волгоградцев и гостей города выступят лучшие творческие коллективы Волгограда, а хедлайнером программы станет певица МакSим. Завершит праздник красочный фейерверк.

​Волгоградцы и гости города станут участниками нескольких интерактивных площадок историко-патриотической тематики, посетят выставку «Город мастеров».