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10:03 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В День народного единства в Волгограде выступит певица МакSим

А у музея «Россия. Моя история» откроется новая площадка для отдыха.

Как сообщают в пресс-службе мэрии Волгограда, 4 ноября в рамках празднования Дня народного единства в 15−00 рядом с интерактивным музеем «Россия. Моя история» начнется большая развлекательная программа. В том числе состоится открытие новой благоустроенной зоны досуга и отдыха.

На специально установленной сцене для волгоградцев и гостей города выступят лучшие творческие коллективы Волгограда, а хедлайнером программы станет певица МакSим. Завершит праздник красочный фейерверк.

​Волгоградцы и гости города станут участниками нескольких интерактивных площадок историко-патриотической тематики, посетят выставку «Город мастеров».

Взрослые и дети смогут побаловать себя блинами, разнообразной выпечкой, блюдами из мяса, горячим чаем. Кроме того, все желающие смогут отведать солдатской каши из полевой кухни.

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