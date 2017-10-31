Ветер усиливается: точный прогноз погоды в Молдове на 1 и 2 ноября

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 31 октября, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, возможны кратковременные осадки, температура воздуха составит + 4 + 6 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 6−7 С в Кишиневе и + 7 С на юге.

Атмосферное давление пониженное — 735 мм.рт.ст. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +5 С днем, а ночью +4 С.

В центре республики ожидается от +7 до + 8 С в дневные часы и +3 +4 С — ночью. На юге температура поднимется до + 7 градусов днем и +6 С в ночные часы.

В ближайшие дни — в среду, 1 ноября, и в четверг, 2 ноября, ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. В целом температура будет держаться на уровне + 17 + 19 С.

Праздники

Хэллоуин (от англ. Hэlloween или Савин — Samhain) — старинный кельтский праздник, празднуется в ночь с 31 октября на 1 ноября. Также упоминается как «канун Дня всех святых». Название Halloween произошло от слова Hallowe’en — сокращения выражения All Hallow’s Eve, которое в свою очередь расшифровывается как All Hallowed Souls Eve. Атрибутом праздника является светильник в виде головы из тыквы, которыми, одетые в белое, дети пугают взрослых, а те откупаются от маленьких призраков подарками (обычно сладостями).

Хэллоуин — один из многих праздников, доставшихся нам от языческих времен. Народы разных стран и времен приложили свои усилия, чтобы нам было чему порадоваться хмурым октябрьским днем.

31 октября фактически весь мир сходит с ума, переодевается в немыслимые костюмы чертей, ведьм, мертвецов и домовых, ходит всю ночь по улицам с горящими фонарями, стучится в дома, из окон которых выглядывают страшные и забавные тыквенные рожицы, и требует от добропорядочных граждан сладости.

Народные традиции

День Святого Луки. Отмечали в народе, что это были самые поздние сроки листопада дуба и осины. 31 октября молились святому апостолу Луке, считая его наставником всех живописцев. Кроме того, ему также молились и об исцелении от различных недугов.

В церкви 31 октября почитается память святого Луки, которого считают автором четырех Евангелий. Также он известен как один из 70 апостолов и сподвижник апостола Павла. Согласно преданию, Лука был призван на первую проповедь о Царствии небесном, которую при своей земной жизни проводил Иисус. Уже значительно позже Лука сопровождал Павла в путешествиях. Сам Лука принял мученическую смерть на территории Фив. Написал при жизни не только 4 Евангелия, но и Деяния святых апостолов. Кроме того, согласно историческим сведениям, именно Лука является первым иконописцем. Его работой стала икона Богоматери. В дальнейшем Лука написал иконы Чентоховской, Владимирской, Киккской, Сумельской Божьей матери. Именно по этой причине луку считали на Руси покровителем всех живописцев.