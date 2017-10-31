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09:25 (мск), источник: VN.ru

Пожарные спасли пчел в Новосибирской области

В приемную начальника четвертого отряда Федеральной противопожарной службы по Новосибирской области позвонила жительница Куйбышева Любовь Яльницкая, которая спешила с утра пораньше поблагодарить пожарных за спасенные баню и пчелиные ульи.

О том, что на ее участке в садовом обществе «Радуга» возник пожар, Любовь Яльницкая узнала от соседей. Они позвонили ей по телефону и рассказали, что видели на участке сначала искры, а потом столб пламени. Женщина кинулась надевать куртку, сапоги, на ходу набирая телефонный номер 101.

Позвонив в пожарную службу, взволнованная Любовь Афанасьевна буквально кричала о том, что горит ее баня. На вызов выехали два отделения пожарно-спасательной части № 13 Куйбышева во главе с помощником начальника караула Алексеем Николаевым.

Когда хозяйка прибежала на участок, пожарная машина уже была на месте. На момент их прибытия пламенем была охвачена деревянная стена, по которой огонь двигался под кровлю. Здесь он и был остановлен пожарными, благодаря чему материальные ценности остались в целости и сохранности.

Баня, ульи и садовый инвентарь — нехитрое состояние Любови Афанасьевны. Его она могла потерять в считанные минуты.

Пчеловодством женщина занялась 20 лет назад, когда вышла на пенсию. Сначала мед был только дополнительным доходом к пенсии, потом к своему пчелиному хозяйству она прикипела всей душой. На лето Любовь Афанасьевна вывозит пчелосемьи в деревню, а на зиму привозит в город — на дачу в садовое общество «Радуга».

Каждую осень она прибирает участок, заботливо укладывая все в баню. Вот и этой осенью женщина, как обычно, навела порядок в своем садовом и пчелином хозяйстве. И тут — пожар. Хозяйка уверена, что причина — поджог. По факту ведется дознание.

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