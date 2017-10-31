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10:14 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Автобус № 9 свяжет поселок Гумрак с Семью Ветрами в Волгограде

Новый автобусный маршрут соединит в Волгограде поселок Гумрак с микрорайоном Семь Ветров, сообщает ВДТВ со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Автобус будет ходить от поселка Аэропорт до 33-й школы. Он будет проезжать через Качинский рынок. Схема движения на маршруте составлена с учетом расписания школьников, живущих в отдаленных поселках, а учащихся на Семи Ветрах.

Известно, что первый рейс будет отправляться из Аэропорта в 6:54, время на маршруте до конечной остановки — около 50 минут.

Утренний рейс должен подъезжать к остановкам, на которых будут выходить школьники в интервале между 7:30 и 7:40. «Девятка» сделает для горожан доступнее поликлинику № 28, к которой приписаны жители отдаленных микрорайонов.

Автобус идет по шоссе Авиаторов, проспекту Жукова, улицам Качинцев и Московской, бульвару 30-летия Победы и улице Симонова.

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