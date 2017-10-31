Автобус № 9 свяжет поселок Гумрак с Семью Ветрами в Волгограде

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Автобус будет ходить от поселка Аэропорт до 33-й школы. Он будет проезжать через Качинский рынок. Схема движения на маршруте составлена с учетом расписания школьников, живущих в отдаленных поселках, а учащихся на Семи Ветрах.

Известно, что первый рейс будет отправляться из Аэропорта в 6:54, время на маршруте до конечной остановки — около 50 минут.

Утренний рейс должен подъезжать к остановкам, на которых будут выходить школьники в интервале между 7:30 и 7:40. «Девятка» сделает для горожан доступнее поликлинику № 28, к которой приписаны жители отдаленных микрорайонов.