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10:09 (мск), источник: Pro Город Самара

Автобус № 56 могут вновь продлить до Крутых Ключей

В Самаре сотрудники ПАО «Салют» и ООО «СамараЗИМ-инструмент», которые расположены в поселке Мехзавод, обратились к главе города Олегу Фурсову с просьбой вернуть автобус № 56 на прежний маршрут — до микрорайона Крутые Ключи.

Источник: РИА "Новости"

По их словам, этот автобус был единственным муниципальным транспортом, на котором работники предприятий, проживающие в районе улиц Стара-Загора и Молодежной, могли добраться до места без пересадок.

В ответ на это руководитель департамента транспорта пояснил, что сокращение маршрута связано с его невостребованностью у жителей и экономической нецелесообразностью:

«Решение сократить маршрут до улицы Зои Космодемьянской было принято после произведенных замеров пассажиропотока. В вечерние часы на участке от Зои Космодемьянской до Крутых Ключей в салоне автобуса находится не более 8−10 человек. Такая низкая наполненность накладывает большие убытки на предприятие», — сказал Юрий Тапилин.

Однако Олег Фурсов подчеркнул, что горожане не должны испытывать трудностей при перемещении от дома до работы, и поручил продлить маршрут автобуса № 56 обратно до Крутых Ключей.

«Мы обязаны обеспечить удобную транспортную систему для жителей нашего города, но и позволить предприятиям работать в убыток мы тоже не можем. В связи с этим я поручаю более детально изучить вопрос, чтобы понять, в какие часы есть реальная необходимость в этом автобусном маршруте», — добавил Олег Фурсов.

Также мэр предложил, чтобы инициативная группа работников предприятий приняла участие в разработке и утверждении нового графика движения автобуса № 56.

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