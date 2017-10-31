Автобус № 56 могут вновь продлить до Крутых Ключей

Источник: РИА "Новости"

По их словам, этот автобус был единственным муниципальным транспортом, на котором работники предприятий, проживающие в районе улиц Стара-Загора и Молодежной, могли добраться до места без пересадок.

В ответ на это руководитель департамента транспорта пояснил, что сокращение маршрута связано с его невостребованностью у жителей и экономической нецелесообразностью:

«Решение сократить маршрут до улицы Зои Космодемьянской было принято после произведенных замеров пассажиропотока. В вечерние часы на участке от Зои Космодемьянской до Крутых Ключей в салоне автобуса находится не более 8−10 человек. Такая низкая наполненность накладывает большие убытки на предприятие», — сказал Юрий Тапилин.

Однако Олег Фурсов подчеркнул, что горожане не должны испытывать трудностей при перемещении от дома до работы, и поручил продлить маршрут автобуса № 56 обратно до Крутых Ключей.

«Мы обязаны обеспечить удобную транспортную систему для жителей нашего города, но и позволить предприятиям работать в убыток мы тоже не можем. В связи с этим я поручаю более детально изучить вопрос, чтобы понять, в какие часы есть реальная необходимость в этом автобусном маршруте», — добавил Олег Фурсов.