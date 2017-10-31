В Красноярском крае 1 июня может стать выходным днём

Согласно документу, День защиты детей станет праздничным нерабочим днём. При совпадении с выходным, он переносится на следующий рабочий день. Работодатель будет обязан предоставить выходной своим сотрудникам, и оплатить его в соответствии с Трудовым кодексом.

Напомним, летом этого года, карнавал, который ежегодно проходит в День защиты детей, перенесли с 1 июня на 12. Жители были недовольны переносом праздника, и требовали решить эту проблему. Чиновники сослались на опыт Адыгеи, и предложили, как и они, отдыхать 1 июня.