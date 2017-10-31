Замерзающим приморцам есть куда жаловаться
На всех котельных Приморья сформирован необходимый запас топлива, сообщает Deita. ru.
На всех котельных Приморья сформирован необходимый запас топлива, сообщает Deita. ru.
По данным краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, запас мазута составляет 154% от необходимого, угля и дизельного топлива — в пределах 100%. При этом топливо завозится по графику на протяжении всего отопительного сезона.
Для оперативного реагирования на проблемы с теплоснабжением, в государственной жилищной инспекции Приморья работает «горячая линия» — уточняет городская администрация.
Глава Приморья Андрей Тарасенко поручил курирующему
Средства на подготовку к отопительному сезону выделяются в рамках реализации государственной программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики Приморского края» на 2013−2020 годы. В ее рамках проводятся мероприятия по перекладке инженерных сетей, проводится ремонт котельных и насосных станций, что позволяет снизить потери в сетях теплоснабжения, повышается надежность объектов жизнеобеспечения.
Михаил Грач.