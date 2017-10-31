Замерзающим приморцам есть куда жаловаться

Источник: ДЕЙТА

По данным краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, запас мазута составляет 154% от необходимого, угля и дизельного топлива — в пределах 100%. При этом топливо завозится по графику на протяжении всего отопительного сезона.

Для оперативного реагирования на проблемы с теплоснабжением, в государственной жилищной инспекции Приморья работает «горячая линия» — уточняет городская администрация.

Глава Приморья Андрей Тарасенко поручил курирующему вице-губернатору Александру Юрову лично контролировать вопросы по началу отопительного сезона на частных котельных, как, например, в Находкинском городском округе.

Средства на подготовку к отопительному сезону выделяются в рамках реализации государственной программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики Приморского края» на 2013−2020 годы. В ее рамках проводятся мероприятия по перекладке инженерных сетей, проводится ремонт котельных и насосных станций, что позволяет снизить потери в сетях теплоснабжения, повышается надежность объектов жизнеобеспечения.