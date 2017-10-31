Красноярские музеи пригласили горожан на «Ночь искусств»

В ночь с 4 на 5 ноября муниципальные музеи Красноярска присоединятся к всероссийским акциям «Ночь искусств» и «Ночь истории». События, приуроченные к акции, стартуют уже 3 ноября.

В усадьбе В. И. Сурикова (ул. Ленина, 98) 3 ноября с 18:00 до 20:30 будут говорить об искусстве и истории. В центре обсуждения — картина Василия Сурикова «Боярыня Морозова». В музее представят предметы, связанные с написанием картины — монашеский клобук (головной убор), фотографии женщин, послуживших прообразом боярыни и др.

В этот же день в музее художника Бориса Ряузова (ул. Ленина, 127) с 18:00 до 21:30 состоится вечер науки и искусства «Свет и цвет». На примере картин выставки «Снега и льды» посетители увидят, как происходит преломление света. Организаторы предложат гостям разгадать колористическую загадку: узнать, как ультрафиолет помогает реставрировать картины, поучаствовать в квесте на тему родного города. Финалом вечера станет музыкальное выступление творческого дуэта студентов Красноярского художественного училища им. В. И. Сурикова.