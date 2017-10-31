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11:15 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские музеи пригласили горожан на «Ночь искусств»

События, приуроченные к акции, стартуют уже 3 ноября в нескольких музеях города.

В ночь с 4 на 5 ноября муниципальные музеи Красноярска присоединятся к всероссийским акциям «Ночь искусств» и «Ночь истории». События, приуроченные к акции, стартуют уже 3 ноября.

В усадьбе В. И. Сурикова (ул. Ленина, 98) 3 ноября с 18:00 до 20:30 будут говорить об искусстве и истории. В центре обсуждения — картина Василия Сурикова «Боярыня Морозова». В музее представят предметы, связанные с написанием картины — монашеский клобук (головной убор), фотографии женщин, послуживших прообразом боярыни и др.

В этот же день в музее художника Бориса Ряузова (ул. Ленина, 127) с 18:00 до 21:30 состоится вечер науки и искусства «Свет и цвет». На примере картин выставки «Снега и льды» посетители увидят, как происходит преломление света. Организаторы предложат гостям разгадать колористическую загадку: узнать, как ультрафиолет помогает реставрировать картины, поучаствовать в квесте на тему родного города. Финалом вечера станет музыкальное выступление творческого дуэта студентов Красноярского художественного училища им. В. И. Сурикова.

«Мемориал Победы» (ул. Дудинская, 2а) откроет свои двери для посетителей 4 ноября с 16:00 до 21:00. В рамках акции «Ночь истории» состоится открытие выставки по истории Красноярской воздушной трассы, на которой покажут фильм Русского географического общества «АлСиб. Секретная трасса». Также пройдёт интерактивный квест по музею и будет организована локация с настольными играми по истории Великой Отечественной войны.

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