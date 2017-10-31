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11:14 (мск), источник: АиФ Иркутск

Усиление ветра ожидается в Приангарье 1 ноября

По региону возможны осадки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 61% 760 мм рт. ст. 0 м/с

О непогоде предупреждают синоптики Иркутской области в ближайшие сутки.

Как сообщает Гидрометцентр, местами по региону 1 ноября пройдет небольшой и умеренный снег. Утром в отдельных районах будет туманно. Ветер подует с порывами до 14 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -6, -11 градусов, при прояснении до -16, -21 градусов. Днем потеплеет до 0, -5 градусов, в пониженных формах рельефа до -10, -15 градусов.

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