Усиление ветра ожидается в Приангарье 1 ноября
По региону возможны осадки.
По региону возможны осадки.
О непогоде предупреждают синоптики Иркутской области в ближайшие сутки.
Как сообщает Гидрометцентр, местами по региону 1 ноября пройдет небольшой и умеренный снег. Утром в отдельных районах будет туманно. Ветер подует с порывами до 14 м/с.
Ночью столбик термометра опустится до -6, -11 градусов, при прояснении до -16, -21 градусов. Днем потеплеет до 0, -5 градусов, в пониженных формах рельефа до -10, -15 градусов.