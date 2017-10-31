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10:02 (мск), источник: VN.ru

Первые снегири прилетели в Новосибирск

Предстоящей зимой в Новосибирске и окрестностях ожидается необычайно большое количество зимующих птиц. На днях трех первых снегирей орнитологи заметили на набережной.

В Новосибирске огромный урожай рябины. Деревья под тяжестью плодов клонятся к земле.

«Для зимующих в Новосибирске птиц урожай рябины имеет большое значение, поскольку ее ягоды осенью не осыпаются и остаются на ветках до весны, — сообщил VN.ru орнитолог Алексей Яновский. —  Таким же благоприятным для птиц свойством обладают ранетки, ягоды боярышника и облепихи. Это привлекает большое количество птиц, зимующих в Новосибирске — свиристелей и рябинников».

Кроме хорошего урожая, птицам для зимовки в городе необходимы относительно комфортные температурные условия. По словам специалистов, если 30-градусные и более крепкие морозы будут сохраняться в течение нескольких недель подряд, то, несмотря на изобилие корма, птицы будут вынуждены улететь из Новосибирска в сравнительно теплые края.

Добавим, что снегири, в отличие от большинства зимних птиц, не заглатывают плоды и ягоды целиком, а тщательно извлекают из сердцевины самое калорийное — семена.

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