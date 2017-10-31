Новое здание поликлиники онкоцентра открыли в Челябинске

Здание новой поликлиники областного центра онкологии и ядерной медицины открыли в Челябинске, сообщают в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В поликлинике планируют вести приём по 29 направлениям, здесь развернут отделения противоопухолевой лекарственной терапии и амбулаторной радиотерапии. Для медучреждения закупили уникальный цифровой маммографический аппарат стоимостью порядка 30 миллионов рублей и рентгенодиагностический цифровой телеуправляемый комплекс.