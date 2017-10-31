Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Путин отреагировал на объяснения, данные Белых в суде
Как сделать самый пугающий макияж на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Сын Хрущева считает, что Россия не сравнится по мощи с США – СМИ
Глубокое декольте: Глюкоза предстала в мини - СМИ
Екатерина Стриженова с дочкой блистали на модном показе (фото)
Татьяна Навка затмила всех на модном показе в Москве
Рассекречивание по MH17 станет «приговором» для Запада - эксперт
Мнение о новых пулеметах из РФ: цари полей
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
10:03 (мск), источник: АиФ Челябинск

Новое здание поликлиники онкоцентра открыли в Челябинске

Строительство велось два года.

Здание новой поликлиники областного центра онкологии и ядерной медицины открыли в Челябинске, сообщают в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В поликлинике планируют вести приём по 29 направлениям, здесь развернут отделения противоопухолевой лекарственной терапии и амбулаторной радиотерапии. Для медучреждения закупили уникальный цифровой маммографический аппарат стоимостью порядка 30 миллионов рублей и рентгенодиагностический цифровой телеуправляемый комплекс.

Напомним, строительство нового здания взамен устаревшего велось с 2015 года на средства областного бюджета. Общая стоимость объекта составляет почти 360 миллионов рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как вернуть деньги за «сгоревшую» советскую страховку?
Тиллерсон попросил разрешить свободное применение военной силы
Эксперты назвали число бедных работающих россиян
ФСБ рассказала о приговоре за госизмену жителю Хабаровского края
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
На Байкале погибло более 130 особей нерпы
Чубайс предупредил о грядущем энергетическом кризисе в России
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь