Новое здание поликлиники онкоцентра открыли в Челябинске
Строительство велось два года.
Строительство велось два года.
Здание новой поликлиники областного центра онкологии и ядерной медицины открыли в Челябинске, сообщают в
В поликлинике планируют вести приём по 29 направлениям, здесь развернут отделения противоопухолевой лекарственной терапии и амбулаторной радиотерапии. Для медучреждения закупили уникальный цифровой маммографический аппарат стоимостью порядка 30 миллионов рублей и рентгенодиагностический цифровой телеуправляемый комплекс.
Напомним, строительство нового здания взамен устаревшего велось с 2015 года на средства областного бюджета. Общая стоимость объекта составляет почти 360 миллионов рублей.