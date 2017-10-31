1 ноября в ряде домов Казани не будет света

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 31 октября). 1 ноября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Московского, Ново-Савиновского и Советского районов города.

С 8.30 до 17.00 отключение запланировано в Авиастроительном районе по адресам: ул. Айдарова, 14, 16; ул. Северополюсная, 26, 26а, 28а; ул. Чапаева, 47, 51а, 51б, 53, 53а, 53б, 55; ул. Челюскина, 60, 60а.

С 9.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по адресам: ул. Нариманова, 45, 47, 49, 51, 52.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Кировском районе по адресам: ул. Береговая, 2, 4а, 8а, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; ул. Водников, 30, 32а, 49, 51/1, 58, 58а, 58б, 58 В, 60, 60б, 61, 62, 62а, 64, 65, 65а, 66, 64а, 68а, 78; ул. Гипсовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31; Дачный переулок, 2, 4, 7; ул. Займищенская, 1−69; Займищенский переулок, 3, 5, 7, 9, 9б, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Лучевая, 2−30; ул. Лучевая-Садовая, 10, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 32; ул. Майкопская, 1−50; ул. Новостройки, 50, 52, 54, 56, 58, 60; ул. Объединенная, 1, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 28б, 28 В, 28 г, 29, 29а, 31, 31а, 31б, 33, 34, 34б, 35, 36, 37, 37а, 38, 43, 45, 47, 51, 58в; ул. Приволжская, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 120, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 133а, 134, 135, 136, 137а, 137б, 138, 139, 141, 143, 143а, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159; ул. Садовая, 1−28, 38, 40, 42, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

С 8.00 до 17.00 отключение запланировано в Московском районе по адресам: ул. Волгоградская, 2, 4.

С 9.00 до 17.00 света не будет в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Воровского, 13, 15, 15а; пр. Ибрагимова, 1, 3, 5, 7, 7а (детский сад № 275).

С 9.00 до 18.00 электричество отключат в поселке Карьер Советского района по улицам: Агрызская, Карьерная, Переселенческая, Песочная, Фигурная, ул. Ягодная, 6д, 8а-8л, 10а, 14а, 16а.

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Авиастроительного, Кировского, Московского, Ново-Савиновского и Советского районов Казани.