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10:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Детей, пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону, привезли в Крым

Все осенние каникулы они отдохнут в лагере «Сокол».

В Крым прибыла группа детей из семей, пострадавших в результате масштабного пожара в Ростове-на-Дону.

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко пригласил детей провести осенние каникулы в детском оздоровительном центре «Сокол». Одиннадцать ростовских школьников в сопровождении трех взрослых смогут отдохнуть и укрепить свое здоровье на полуострове в течение ближайшей недели.

— Хочу сказать спасибо Главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову, который поддержал эту инициативу, и Минобразования Крыма нашло возможность принять ростовских детей в детском оздоровительном центре «Сокол» в период осенних каникул, — сказал Андрей Козенко. — У нас с Ростовской областью особые отношения. Между нашими регионами ещё в мае 2014 года подписано соглашение о сотрудничестве.

По словам Козенко, Ростов поддержал Крым в сложный для полуострова переходный период. Теперь наша очередь помочь.

— Дети пережили огромный стресс, а смена обстановки и путешествие в такое прекрасное место, как Крым, я уверен, поможет им справиться с психологической травмой, — отметил Козенко.

Напомним, в августе этого года в одном из жилых микрорайонов Ростова вспыхнул пожар. Огнем было уничтожено более 120 домов, пострадавшими признано более 600 человек.

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