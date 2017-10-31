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10:25 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцев призывают успеть привиться от гриппа

Около миллиона жителей Волгоградской области на сегодняшний день сделали прививку от гриппа. Из них почти 6 тысяч беременных и 235 тысяч детей.

Источник: РИАЦ

По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, профилактическая вакцинация еще продолжается, успеть сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства или по месту работы. Дети могут привиться в садиках, школах, ссузах и вузах.

Напомним, что в этом году запланировано привлечь к вакцинации от гриппа свыше миллиона волгоградцев (302 тысячи детей и 719 тысяч взрослых). Профилактическая кампания стартовала раньше обычного — в начале августа, чтобы охватить как можно больше людей и создать так называемую «иммунную прослойку» среди населения региона. Врачи рекомендуют делать прививку от гриппа, потому что она поможет предотвратить смертельно опасные осложнения от гриппа, в первую очередь, пневмонию.

Отметим, что на сегодняшний день заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области не превышает среднемноголетний уровень. Случаев гриппа не зафиксировано.

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