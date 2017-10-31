Волгоградцев призывают успеть привиться от гриппа
Около миллиона жителей Волгоградской области на сегодняшний день сделали прививку от гриппа. Из них почти 6 тысяч беременных и 235 тысяч детей.
Около миллиона жителей Волгоградской области на сегодняшний день сделали прививку от гриппа. Из них почти 6 тысяч беременных и 235 тысяч детей.
По данным
Напомним, что в этом году запланировано привлечь к вакцинации от гриппа свыше миллиона волгоградцев (302 тысячи детей и 719 тысяч взрослых). Профилактическая кампания стартовала раньше обычного — в начале августа, чтобы охватить как можно больше людей и создать так называемую «иммунную прослойку» среди населения региона. Врачи рекомендуют делать прививку от гриппа, потому что она поможет предотвратить смертельно опасные осложнения от гриппа, в первую очередь, пневмонию.
Отметим, что на сегодняшний день заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области не превышает среднемноголетний уровень. Случаев гриппа не зафиксировано.