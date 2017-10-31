Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян

Источник: РИА "Новости"

«Владимира Путина кто-то сильно обманул. Собирают данные не всех этносов страны, а только русских. Судя по той информации, которая есть, речь идет о генетических детерминантах болезней суставов. Не знаю, зачем им именно русские, возможно, потому что они хотят отделить мутации, которые вызывают предрасположенность, от чисто исторического следа. Это всегда проблема», — рассказал Гельфанд.

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По словам ученого, использование собранного материала для создания генетического оружия исключено. «Это какая-то омерзительная ложь. Такого оружия не бывает. Люди слишком похожи друг на друга, чтобы можно было создать специфическое оружие против какой-то расы», — пояснил он.

«Наверное, возможно создать — очень дорого и очень сложно — оружие против какого-нибудь очень маленького этноса, который последнюю тысячу лет ни с кем не смешивался. Русские таким этносом не являются. Вероятно, можно, потратив безумные деньги, придумать, как истребить жителей условных Андаманских островов. Но для этого есть более простые способы», — добавил биолог.

Эксперт добавил, что слухи о генетическом оружии, вероятно, используются определенными кругами для борьбы за финансирование.

В понедельник, 30 октября, во время заседания Совета по правам человека Путин сообщил, что некие неизвестные люди собирают биологический материал российских граждан. По его словам, эта работа ведется в разных регионах и среди представителей разных этносов. «Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», — добавил глава государства. Заявление вызвало большой резонанс.