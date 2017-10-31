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10:16 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове официально разрешили сжигать отходы

Сжигать отходы можно официально: министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы считает, что таким образом ситуация с утилизацией некоторых видов мусора будет взята под контроль.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik, Дарья Чернега. В Молдове вступают в силу законодательные поправки, разрешающие сжигание отходов. В профильном министерстве объясняют это тем, что на территории республики периодически появляются новые точки по сжиганию мусора, однако их деятельность ранее никак не регулировалась законодательством.

Новые поправки предполагают соблюдение предприятиями определенных требований по защите окружающей среды. Как отметила руководитель управления предотвращения загрязнений и менеджмента отходов Светлана Болокан, температура сжигания отходов должна быть не менее тысячи градусов по Цельсию, оборудование должно быть оснащено фильтрами, сокращающими выбросы в атмосферу, а также установками по очищению воздуха.

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«К примеру, что касается медицинских отходов, так и не найдено решение, дружественное по отношению к окружающей среде. Они сжигаются от случая к случаю, в старых установках при существующих больницах. Для исключения таких факторов нужно, чтобы эти станции соответствовали экологическим требованиям», — заявила Болокан.

По словам чиновницы, законодательные поправки касаются, в том числе бытовых и растительных отходов, которые характеризуются высокой энергоемкостью и могут быть использованы для получения энергии. Подобный подход уже внедряется некоторыми экономическими агентами страны.

«Предприятия по производству цемента утилизируют отдельные виды отходов для того, чтобы получить энергию. Таким образом они снижают стоимость своего продукта», — пояснила Болокан.

Все компании, задействованные в сжигании отходов, должны получить экологическую экспертизу на предмет соблюдения норм по защите окружающей среды.

В министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды считают, что новые поправки в законодательстве помогут в борьбе со стихийными свалками. По данным ведомства, в 2017 году было составлено две тысячи 891 протокол за складирование отходов в неположенных местах.

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