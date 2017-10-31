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17:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы уже могут купить билет на скорый поезд с USB-розетками

Обновленный скорый поезд № 215/216 уже начал курсировать из Саратова в Ростов-на-Дону.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, в составе поезда находятся новые комфортабельные вагоны, оснащенные современным оборудованием, розетками 220 В и разъемами USB в каждом купе, кондиционерами, экологически-чистыми туалетными комплексами.

Проезд от Саратова до Ростова составляет от 925 до 2 972 рублей, а от Волгограда до Ростова — от 621 до 2 016 рублей в зависимости от типа вагона.

— В пути следования поезда предусмотрены остановки на станциях «Карамыш», «Петров Вал», «Волгоград-1», «Суровикино», «Обливская», «Чернышков», «Морозовская», «Тацинская», «Белая Калитва», «Лихая», «Зверево», «Сулин», «Шахтная» и «Новочеркасск», — заявили в ПривЖД.

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