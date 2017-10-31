Волгоградцы уже могут купить билет на скорый поезд с USB-розетками

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, в составе поезда находятся новые комфортабельные вагоны, оснащенные современным оборудованием, розетками 220 В и разъемами USB в каждом купе, кондиционерами, экологически-чистыми туалетными комплексами.

Проезд от Саратова до Ростова составляет от 925 до 2 972 рублей, а от Волгограда до Ростова — от 621 до 2 016 рублей в зависимости от типа вагона.