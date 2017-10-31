В нижнедевицком селе построят фельдшерско-акушерский пункт
В селе Глазово Нижнедевицкого района на улице Мира строители приступили к устройству фундамента
В селе Глазово Нижнедевицкого района на улице Мира строители приступили к устройству фундамента
Старый медпункт был построен более 40 лет назад. За эти годы здание обветшало. Сельская администрация подготовила документацию и оформила земельный участок для строительства в 2016 году. Объект включили в областную адресную инвестиционную программу по объектам государственной (областной) собственности на 2017 год.
— Новый
На строительство выделили 5,2 млн рублей. Работы завершат до конца 2017 года.
В селе Глазово проживает более 800 человек. С 2014 года в Нижнедевицком районе построили новые