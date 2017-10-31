В нижнедевицком селе построят фельдшерско-акушерский пункт

Старый медпункт был построен более 40 лет назад. За эти годы здание обветшало. Сельская администрация подготовила документацию и оформила земельный участок для строительства в 2016 году. Объект включили в областную адресную инвестиционную программу по объектам государственной (областной) собственности на 2017 год.

— Новый фельдшерско-акушерский пункт будет площадью 76 кв. м. Стены из газосиликатных блоков с утеплителем и сайдингом. Подготовили котлован для фундамента. Так как грунт глиняный, фундамент готовим прочный: арматуру заливаем бетоном. На работах заняты до 15 человек, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» директор воронежской строительной организации Юрий Кущенко.

На строительство выделили 5,2 млн рублей. Работы завершат до конца 2017 года.