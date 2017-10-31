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11:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В нижнедевицком селе построят фельдшерско-акушерский пункт

В селе Глазово Нижнедевицкого района на улице Мира строители приступили к устройству фундамента фельдшерско-акушерского пункта. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в администрации Норово-Ротаевского сельского поселения в понедельник, 30 октября.

Старый медпункт был построен более 40 лет назад. За эти годы здание обветшало. Сельская администрация подготовила документацию и оформила земельный участок для строительства в 2016 году. Объект включили в областную адресную инвестиционную программу по объектам государственной (областной) собственности на 2017 год.

— Новый фельдшерско-акушерский пункт будет площадью 76 кв. м. Стены из газосиликатных блоков с утеплителем и сайдингом. Подготовили котлован для фундамента. Так как грунт глиняный, фундамент готовим прочный: арматуру заливаем бетоном. На работах заняты до 15 человек, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» директор воронежской строительной организации Юрий Кущенко.

На строительство выделили 5,2 млн рублей. Работы завершат до конца 2017 года.

В селе Глазово проживает более 800 человек. С 2014 года в Нижнедевицком районе построили новые фельдшерско-акушерские пункты в селе Нижнедевицк и Михнево, поселке Курбатово.

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