5 и 6 ноября выводятся из расписания электрички сообщением Ижевск — Челны
Пригородные поезда сообщением Ижевск — Набережные Челны 5 и 6 ноября выводятся из расписания, сообщает
Пригородные поезда сообщением Ижевск — Набережные Челны 5 и 6 ноября выводятся из расписания, сообщает
5 ноября отменяется пригородный поезд № 6751 Ижевск — Набережные Челны, а 6 ноября — поезд № 6752 Набережные Челны — Ижевск.
6 ноября отменяются пригородные поезда №№ 6491 и 6492 сообщением Алатырь — Красный Узел — Алатырь.
В остальные дни электрички будут следовать по расписанию. Информацию о движении пригородных поездов можно получить круглосуточно по телефону, а также в мобильном приложении «Пригород».