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11:21 (мск), источник: АиФ Казань

5 и 6 ноября выводятся из расписания электрички сообщением Ижевск — Челны

Пригородные поезда сообщением Ижевск — Набережные Челны 5 и 6 ноября выводятся из расписания, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

5 ноября отменяется пригородный поезд № 6751 Ижевск — Набережные Челны, а 6 ноября — поезд № 6752 Набережные Челны — Ижевск.

6 ноября отменяются пригородные поезда №№ 6491 и 6492 сообщением Алатырь — Красный Узел — Алатырь.

В остальные дни электрички будут следовать по расписанию. Информацию о движении пригородных поездов можно получить круглосуточно по телефону, а также в мобильном приложении «Пригород».

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