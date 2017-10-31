У школьников Самары начались «Умные каникулы»

Как сообщает администрация Самары, в образовательных учреждениях Промышленного района пройдет смена «Клуб юных инженеров», в которой могут принять участие учащиеся 4−10 классов, мотивированные на изучение точных и технических наук и желающие расширить сферу познания в технических науках.

Студенты Самарского социально-педагогического университета, проведут для учащихся 6−8 классов интерактивную игру «Круиз по НТР XX века» со станциями «Наука», «Образование», «Техника», «Космос», «Медицина».

Лингвистическая смена «Успешная презентация» для одаренных детей пройдет в Центре «Золотая рыбка».

По традиции пять разновозрастных отрядов обучающихся старших классов соберутся в МБОУ «Школа № 22» на XXXIV Коммунарский Сбор «Самара принимает гостей». Более 30 лет образовательное учреждение продолжает развивать методику коллективных творческих дел, созданную Антоном. Макаренко, Игорем Ивановым, Владимиром Караковским.