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11:07 (мск), источник: АиФ Самара

У школьников Самары начались «Умные каникулы»

В 22 школах Самары в дни школьных осенних каникул работают лагеря с дневным пребыванием для 1500 детей, реализующие различные профильные программы, в том числе и «Умные каникулы».

Как сообщает администрация Самары, в образовательных учреждениях Промышленного района пройдет смена «Клуб юных инженеров», в которой могут принять участие учащиеся 4−10 классов, мотивированные на изучение точных и технических наук и желающие расширить сферу познания в технических науках.

Студенты Самарского социально-педагогического университета, проведут для учащихся 6−8 классов интерактивную игру «Круиз по НТР XX века» со станциями «Наука», «Образование», «Техника», «Космос», «Медицина».

Лингвистическая смена «Успешная презентация» для одаренных детей пройдет в Центре «Золотая рыбка».

По традиции пять разновозрастных отрядов обучающихся старших классов соберутся в МБОУ «Школа № 22» на XXXIV Коммунарский Сбор «Самара принимает гостей». Более 30 лет образовательное учреждение продолжает развивать методику коллективных творческих дел, созданную Антоном. Макаренко, Игорем Ивановым, Владимиром Караковским.

В программе сбора: песни под гитару, демонстрация детского творчества не сцене, посвящение новичков в «сборовцы», бал. Творческую и дружескую атмосферу создадут настоящий костерок и отрядные огоньки.

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