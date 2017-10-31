У школьников Самары начались «Умные каникулы»
В 22 школах Самары в дни школьных осенних каникул работают лагеря с дневным пребыванием для 1500 детей, реализующие различные профильные программы, в том числе и «Умные каникулы».
В 22 школах Самары в дни школьных осенних каникул работают лагеря с дневным пребыванием для 1500 детей, реализующие различные профильные программы, в том числе и «Умные каникулы».
Как сообщает администрация Самары, в образовательных учреждениях Промышленного района пройдет смена «Клуб юных инженеров», в которой могут принять участие учащиеся 4−10 классов, мотивированные на изучение точных и технических наук и желающие расширить сферу познания в технических науках.
Студенты Самарского
Лингвистическая смена «Успешная презентация» для одаренных детей пройдет в Центре «Золотая рыбка».
По традиции пять разновозрастных отрядов обучающихся старших классов соберутся в МБОУ «Школа № 22» на XXXIV Коммунарский Сбор «Самара принимает гостей». Более 30 лет образовательное учреждение продолжает развивать методику коллективных творческих дел, созданную Антоном. Макаренко, Игорем Ивановым, Владимиром Караковским.
В программе сбора: песни под гитару, демонстрация детского творчества не сцене, посвящение новичков в «сборовцы», бал. Творческую и дружескую атмосферу создадут настоящий костерок и отрядные огоньки.