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11:07 (мск), источник: Интерфакс

Метель надвигается на Крым, объявлено экстренное предупреждение

31 октября. Interfax-Russia.ru — Резкое ухудшение погоды ожидается в Крыму 31 октября, региональное управление МЧС объявило экстренное предупреждение.

Источник: Интерфакс

«Ожидаются сильный западный ветер 15−20 метров в секунду, местами — до 25 м/с; сильные, местами очень сильные осадки с грозами (дождь со снегом, в горах — снег); в горах — метель, налипание мокрого снега», — говорится в информации спасателей.

Как и ожидалось, второй раз за день прекратили движение паромы в Керченском проливе. «Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с сильным ветром», — отмечает ГУ МЧС по региону.

Ранее в понедельник основная автотранспортная артерия между Крымским полуостровом и материковой частью России не работала около пяти часов.

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