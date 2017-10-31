Метель надвигается на Крым, объявлено экстренное предупреждение
31 октября.
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31 октября.
«Ожидаются сильный западный ветер 15−20 метров в секунду, местами — до 25 м/с; сильные, местами очень сильные осадки с грозами (дождь со снегом, в горах — снег); в горах — метель, налипание мокрого снега», — говорится в информации спасателей.
Как и ожидалось, второй раз за день прекратили движение паромы в Керченском проливе. «Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с сильным ветром», — отмечает ГУ МЧС по региону.
Ранее в понедельник основная автотранспортная артерия между Крымским полуостровом и материковой частью России не работала около пяти часов.