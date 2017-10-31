В Самаре на пересечении Пионерской и Фрунзе установят светофор
Глава Самары поручил выделить средства из городского бюджета и завершить установку светофора в первом квартале 2018 года.
Глава Самары поручил выделить средства из городского бюджета и завершить установку светофора в первом квартале 2018 года.
В понедельник, 30 октября, глава Самары Олег Фурсов по сложившейся традиции провел личный прием граждан, вопросы которых требуют незамедлительного решения, сообщает администрация областного центра.
На этот раз к главе Самары пришли жители с вопросами, касающимися
Как оказалось, департаментом транспорта уже проведено обследование