В Самаре на пересечении Пионерской и Фрунзе установят светофор

На этот раз к главе Самары пришли жители с вопросами, касающимися транспортно-дорожной инфраструктуры города. Самарец Антон Масютин обратился с просьбой установить светофор на пересечении улиц Пионерской и Фрунзе. По его словам, перекресток является загруженным и небезопасным для движения пешеходов. Ситуацию усложняет и тот факт, что в месте пересечения улиц совершают поворот трамваи, вагоновожатые которых замечали пешеходов из-за поворачивающего трамвая лишь в последний момент и были вынуждены прибегать к экстренному торможению, создавая аварийную ситуацию.