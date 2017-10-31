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11:51 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на пересечении Пионерской и Фрунзе установят светофор

Глава Самары поручил выделить средства из городского бюджета и завершить установку светофора в первом квартале 2018 года.

Источник: Reuters

В понедельник, 30 октября, глава Самары Олег Фурсов по сложившейся традиции провел личный прием граждан, вопросы которых требуют незамедлительного решения, сообщает администрация областного центра.

На этот раз к главе Самары пришли жители с вопросами, касающимися транспортно-дорожной инфраструктуры города. Самарец Антон Масютин обратился с просьбой установить светофор на пересечении улиц Пионерской и Фрунзе. По его словам, перекресток является загруженным и небезопасным для движения пешеходов. Ситуацию усложняет и тот факт, что в месте пересечения улиц совершают поворот трамваи, вагоновожатые которых замечали пешеходов из-за поворачивающего трамвая лишь в последний момент и были вынуждены прибегать к экстренному торможению, создавая аварийную ситуацию.

Как оказалось, департаментом транспорта уже проведено обследование улично-дорожной сети в районе перекрестка и сейчас ведется разработка схемы установки светофоров. Глава города поручил руководителю департамента Юрию Тапилину не затягивать с этим вопросом и как можно скорее согласовать новую схему с ГИБДД. Также Олег Фурсов поручил выделить средства из городского бюджета и завершить установку светофора в первом квартале 2018 года.

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