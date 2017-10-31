Новые туристические маршруты появятся в Бакалинском районе

Источник: ГТРК Башкортостан

55 градусов 7 минут северной широты и 53 градуса 8 минут восточной долготы. Эта крайняя западная географическая точка Башкортостана находится в пяти километрах от села Нагайбак. Поле за стелой — земли братского соседа Татарстана. Именно здесь, в ближайшем будущем планируется создать один из привлекательных туристических маршрутов. Рядом — историческое село Нагайбак. Через него проходили военные маршруты пугачевских войск. Сохранился даже мост Пугачева.

Еще один исторический памятник на бакалинской земле восстановленный недавно женский монастырь во имя Смоленской божьей матери, его называют еще Бугабашевским, потому что он расположен рядом со старинным чувашским селом Бугабаш.

Сюда приезжают десятки тысяч паломников со все России, чтобы поклониться чудотворной иконе Смоленской Божьей матери, которая считается одной из семи православных святынь Башкирии. Это единственная в России икона из камня.

По преданию этот камень в родное село привез с войны некий Тит Табаков. Взял его на память с берега реки Смоленка, во время своего паломничества. После освящения в святом источнике в Николо-Березовке, на камне проступили лики Богородицы, Василия Великого и Николая Чудотворца.