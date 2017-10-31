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11:44 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Новые туристические маршруты появятся в Бакалинском районе

Эта территория республики станет частью проекта «Башкирская кругосветка». Его организаторы — Русское географическое общество. Как именно бакалинцы будут поднимать свои рейтинги в сфере туризма — в материале Рустама Сиразетдинова.

Источник: ГТРК Башкортостан

55 градусов 7 минут северной широты и 53 градуса 8 минут восточной долготы. Эта крайняя западная географическая точка Башкортостана находится в пяти километрах от села Нагайбак. Поле за стелой — земли братского соседа Татарстана. Именно здесь, в ближайшем будущем планируется создать один из привлекательных туристических маршрутов. Рядом — историческое село Нагайбак. Через него проходили военные маршруты пугачевских войск. Сохранился даже мост Пугачева.

Еще один исторический памятник на бакалинской земле восстановленный недавно женский монастырь во имя Смоленской божьей матери, его называют еще Бугабашевским, потому что он расположен рядом со старинным чувашским селом Бугабаш.

Сюда приезжают десятки тысяч паломников со все России, чтобы поклониться чудотворной иконе Смоленской Божьей матери, которая считается одной из семи православных святынь Башкирии. Это единственная в России икона из камня.

По преданию этот камень в родное село привез с войны некий Тит Табаков. Взял его на память с берега реки Смоленка, во время своего паломничества. После освящения в святом источнике в Николо-Березовке, на камне проступили лики Богородицы, Василия Великого и Николая Чудотворца.

Бакалинцы надеются, установка знака крайней географической точки станет знаковым событием для района, особенно в сфере патриотического воспитания молодежи. А главное, бакалинцы не просто ждут туристов, но и готовятся их принять. В скором времени вокруг памятной стелы в чистом поле появятся посаженные ели, беседка, стоянка для автомобилей и многое другое.

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