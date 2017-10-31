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11:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Керчи до 16.00 будут перебои с водой

На одном и водопроводов ведутся ремонтные работы.

Жители Керчи до вечера 31 октября могут оставаться без воды. Предприятие «Вода Крыма» предупредило о том, что на одном из водопроводов ведутся ремонтные работы.

Проблемы с подачей воды ожидаются до 16.00.

— Уважаемые абоненты! В связи с выполнением ремонтных работ, во вторник, 31 октября вода в город будет подаваться с перебоями и пониженным давлением. Предприятиям и население необходимо иметь запас питьевой воды на данный период, — сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

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